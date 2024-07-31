AB Sınırlarında İnsan Hakları İhlalleri Yeterince Soruşturulmuyor - Son Dakika
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AB Sınırlarında İnsan Hakları İhlalleri Yeterince Soruşturulmuyor

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın raporuna göre, AB sınırlarındaki insan hakları ihlalleri ulusal yetkililer tarafından yeterince soruşturulmamaktadır. Rapor, göçmen ve mültecilere sınırlarda kötü muamele yapıldığı iddiaları ve can kaybıyla sonuçlanan olaylara ilişkin çok az sayıda ulusal soruşturma olduğunu belirtmektedir. Ajans, sınırların daha iyi izlenmesi ve hesap verebilirlik mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısında bulunmaktadır.

31.07.2024 14:12
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VİYANA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Viyana merkezli Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı tarafından yayımlanan raporda, AB sınırlarındaki insan hakları ihlallerinin ulusal yetkililer tarafından yeterince soruşturulmadığı belirtildi.

Ajansın Salı günü yayımlanan raporunda, "AB'nin dış kara ve deniz sınırlarında ciddi temel hak ihlallerine ilişkin çok sayıda güvenilir bildirim bulunmasına karşın, göçmen ve mültecilere sınırlarda kötü muamele yapıldığı iddiaları ve can kaybıyla sonuçlanan olaylara ilişkin çok az sayıda ulusal soruşturma bulunuyor" ifadesi yer aldı.

Raporda, "Ulusal mahkemelerde görülen davaların çok azı mahkumiyetle sonuçlanıyor. Sanki cezasız bırakma eğilimi hüküm sürüyor" denildi.

Ajans, göçmen ve mültecilerin daha iyi korunabilmesi için sınırların daha iyi izlenmesi ve hesap verebilirlik mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Ajans Direktörü Sirpa Rautio, "Avrupa, sınırlarda herkese adil, saygılı ve insan hakları hukukuna tam uyumlu davranmakla görevlidir. Bu da tüm hak ihlali olaylarına yönelik güçlü ve bağımsız soruşturmalarla desteklenen etkili ve insan haklarıyla uyumlu sınır yönetimi uygulamalarını gerektiriyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel AB Sınırlarında İnsan Hakları İhlalleri Yeterince Soruşturulmuyor - Son Dakika

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