AB, Suriye Yaptırımlarını Gözden Geçiriyor - Son Dakika
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AB, Suriye Yaptırımlarını Gözden Geçiriyor

Kaja Kallas, Suriye'deki yaptırımların kaldırılması için beklentilerini dile getirdi.

20.05.2025 12:32
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, başkanlık edeceği Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan Suriye'deki devrik Beşşar Esed liderliğindeki rejime yönelik yaptırımların kaldırılması için yeni kararlar çıkmasını umduğunu, aksi halde Afganistan örneğine benzer bir tablo ile karşılaşılacağını söyledi.

Kallas, Brüksel'de AB ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanlarını aynı gün bir araya getiren toplantıları öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dışişleri bakanlarının Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunu görüşeceğini belirten Kallas, "Umarım bugün ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşabiliriz." dedi.

Kallas, toplantı öncesinde AB ülkelerinin bu konuda yoğun tartışmalar yaşadığını belirterek "( Şam'daki) Hükümetin doğru yöne gidip gitmediği konusunda endişeler var ancak bence başka seçeneğimiz yok. ya onlara ülkeyi istikrara kavuşturma olanağı vereceğiz ya da bunu yapmayacağız ve Afganistan'da olan gibi bir şeye sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin de Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının olumlu bir adım olduğunu ifade eden Kallas, AB'nin bu konuda öncü olduğunu vurguladı.

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, iç savaşın patlak vermesinin ardından Mayıs 2011'de başladı.

Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı. Beşşar Esed'den bakanlara, rejimin iç çemberinde yer alan kritik isimler listede yer aldı.

Bunların yanı sıra AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uyguladı, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörleri hedef aldı. Bu çerçevede ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtlandı. Yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.

AB, 24 Şubat'ta ise Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları "askıya almaya" karar verdiğini duyurmuştu.

AB yetkilileri, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili kararların "geri döndürülebilir" nitelikte olduğunu, ülkedeki durumun yakından takip edildiğini vurguluyor.

Kaynak: AA

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