AB Türkiye Delegasyonu'ndan Avrupa Günü Resepsiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB Türkiye Delegasyonu'ndan Avrupa Günü Resepsiyonu

AB Türkiye Delegasyonu\'ndan Avrupa Günü Resepsiyonu

İstanbul'da düzenlenen resepsiyonda Ossowski, Türkiye-AB ilişkilerine dair önemli mesajlar verdi.

16.05.2025 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanlığınca 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla İstanbul'da resepsiyon düzenlendi.

Beşiktaş'taki resepsiyona AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve yabancı misyon temsilcileri ile birçok davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Ossowski, İstanbul'un Avrupa'nın kadim şehirlerinden biri olduğunu hatırlatarak, bu tarihi şehirde bulunmanın her zaman bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Konuşmasına İstanbul'un tarihi ve kültürel önemine değinerek başlayan Ossowski, İstanbul'un Avrupa tarihi içindeki rolüne vurgu yaparak, "Bu şehir hem tarihi hem kültürel olarak Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası." dedi.

AB'nin Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı ve doğrudan yabancı yatırımcısı olduğunu kaydeden Ossowski, "Ticaret ilişkilerimiz dengeli ve karşılıklı faydaya dayalı. Gümrük birliğinin güncellenmesi bu ilişkiyi daha da ileriye taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ilişkilerde yeniden olumlu bir gündem yakalandı

Büyükelçi Ossowski, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde uzun süredir beklenen "olumlu gündemin" yeniden yakalandığını ve bu ivmenin siyasi kararlılıkla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin halen vize serbestisine sahip olmayan tek aday ülke olduğuna işaret eden Ossowski, bu konuda sıkça sorularla karşılaştığını ve bu durumdan üzüntü duyduğunu aktardı.

Ossowski, kısa vadede çok girişli ve uzun süreli vizelerin kolaylaştırılması yönünde çalıştıklarını kaydederek "72 kriterin 66'sı tamamlandı. Geriye kalan 6 kriterin tamamlanması için AB olarak Türkiye ile yeniden diyalog kurmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Ossowski, ayrıca, Türkiye'nin AB üyeliği hedefi doğrultusunda Kopenhag kriterlerine bağlı kalmasının önemini yineledi.

Ossowski şöyle konuştu:

"Ticaret hacmimiz yılda yaklaşık 200 milyar avro düzeyinde. Bu ilişkinin daha da derinleşmesi için temmuz ayında yüksek düzeyli bir ticaret diyaloğu daha gerçekleştirilecek."

Türkiye'nin jeopolitik rolü takdir ediliyor

Ossowski, Türkiye'nin bölgesel krizlerde de üstlendiği diplomatik rolün AB tarafından dikkatle izlendiğini ifade etti.

Türkiye'nin diplomasi alanındaki yapıcı rolünü öven Ossowski, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, savaş ve kriz bölgelerinde esir takasları gibi girişimlerde Türkiye'nin önemli bir diplomatik aktör olarak hareket ettiğini belirtti.

Ossowski, Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne bağlı kalarak savaş gemilerinin boğazlardan geçişine izin vermemesinin de uluslararası hukuk ve istikrar açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Rusya- Ukrayna Savaşı uluslararası düzene tehdit

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sadece Avrupa'yı değil, tüm uluslararası düzeni tehdit ettiğini aktaran Ossowski, Gazze'deki insani krize de değinerek "Sivillerin korunması uluslararası insancıl hukukun temelidir. AB, orantılılık ilkesine ve sivillerin korunmasına öncelik verilmesi gerektiğini sürekli vurguluyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnsani yardımların ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Ossowski, tüm aktörlerin uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Dış Politika, Avrupa Günü, Diplomasi, Politika, istanbul, Türkiye, Ekonomi, Kültür, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Türkiye Delegasyonu'ndan Avrupa Günü Resepsiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Ne Ronaldo ne Merih Suudi Arabistan’da şampiyon belli oldu Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
İsrail, Trump’ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada Lise kısalabilir Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir
27 ilde FETÖ operasyonu 101 şüpheli yakalandı 27 ilde FETÖ operasyonu! 101 şüpheli yakalandı
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Ebru Yaşar’dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
İş insanı Kemal Şahin’in tutuklandığı ortaya çıktı Herkesten saklamış İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

22:43
Eski FBI Direktörü’nden ’86’ ve ’47’ sayılarıyla Trump’a suikast çağrısı
Eski FBI Direktörü'nden '86' ve '47' sayılarıyla Trump'a suikast çağrısı
22:39
Trump’ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi
Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?
22:03
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel’in ’22 vekil istifası ile ara seçim’ açıklamasına yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi
21:14
Ömer Çelik’ten canlı yayında kritik ’terör’ uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
09:33
Ünlü şarkıcı Chris Brown tutukladı
Ünlü şarkıcı Chris Brown tutukladı
09:14
Murat Dalkılıç, doğuştan gelen sağlık sorunu nedeniyle 11. kez ameliyat masasına yattı
Murat Dalkılıç, doğuştan gelen sağlık sorunu nedeniyle 11. kez ameliyat masasına yattı
09:07
Görüntü İstanbul’dan Tasma taktıkları robot köpekleri sokakta gezdirdiler
Görüntü İstanbul'dan! Tasma taktıkları robot köpekleri sokakta gezdirdiler
09:06
Gözü kararttılar Galatasaray, Osimhen’i takımda tutacak formülü buldu
Gözü kararttılar! Galatasaray, Osimhen'i takımda tutacak formülü buldu
08:54
Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından Sezen Aksu’dan dikkat çeken hareket
Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu'dan dikkat çeken hareket
08:51
Türk turistlere vize zammı Fiyatlar katlandı
Türk turistlere vize zammı! Fiyatlar katlandı
08:48
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 23:42:30. #7.11#
SON DAKİKA: AB Türkiye Delegasyonu'ndan Avrupa Günü Resepsiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.