AB, Ukrayna Barış Zirvesi'ni destekliyor - Son Dakika
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AB, Ukrayna Barış Zirvesi'ni destekliyor

AB, Ukrayna Barış Zirvesi\'ni destekliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ne tam destek verdiklerini ve uluslararası ortaklarla çalışarak geniş katılım sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Stano, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in alternatif zirve düzenleme çabalarının zirveden korktuğunu gösterdiğini ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise zirveye ABD Başkanı Joe Biden ve diğer liderlerin katılmasını beklediğini dile getirdi.

28.05.2024 15:27
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Birliğin İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ni tümüyle desteklediğini, katılımın geniş olması için uluslararası ortaklarla çalıştığını söyledi.

AB'nin yürütme organı Komisyonun dış politika sözcüsü Stano, günlük basın toplantısında, gelecek ay İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi ile ilgili soruları yanıtladı.

"AB, İsviçre'nin önümüzdeki ayın ortasında düzenleyeceği barış zirvesine tam destek veriyor." diyen Stano, şöyle devam etti:

"Bu zirvenin amacı bizim için çok önemli çünkü bunu gelecekteki bir barış süreci için bir ilham kaynağı olarak görüyoruz. AB olarak biz, mümkün olan en geniş temsili sağlamak için dünya genelindeki ortaklarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda 70'in üzerinde ülke katılacağını taahhüt etti."

Stano, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla alternatif zirveler düzenlenmesi çabalarına değinerek, "Putin'in zirvenin etkinliğini baltalamaya çalışması ya da paralel faaliyetleri, zirveden ne kadar korktuğunu gösteriyor." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'de bugün yaptığı açıklamada, başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de dahil tüm liderlerin zirveye katılmasını beklediğini söylemişti.

Zelenskiy, Biden'ın zirveye katılmamasının Putin'e "alkış tutmak" anlamına geleceği değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: AA

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