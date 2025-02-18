AB, Ukrayna İçin 135 Milyar Euro Destek Taahhüdünde Bulundu - Son Dakika
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AB, Ukrayna İçin 135 Milyar Euro Destek Taahhüdünde Bulundu

AB Başkanı von der Leyen, Ukrayna'nın savunmasına 135 milyar Euro destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

18.02.2025 13:16
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile Brüksel'de bir araya geldi.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, von der Leyen, Kellogg ile görüşmesinde AB'nin Ukrayna'nın mali istikrarının ve savunmasının sağlanmasında oynadığı "kritik role" işaret ederek, Birliğin "diğer tüm müttefiklerden daha fazla" olmak üzere toplam 135 milyar avro değerinde destek taahhüdünde bulunduğunu anımsattı.

Avrupa'nın savunma üretimini ve harcamalarını artırarak hem Avrupa'nın hem de Ukrayna'nın askeri kabiliyetlerini güçlendirme planlarını özetleyen von der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya askeri yardım konusunda "üzerine düşeni yaptığını ve daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu" vurguladı.

AB'nin adil ve kalıcı barışa bağlılığını bir kez daha teyit eden von der Leyen, herhangi bir çözümün "güçlü güvenlik garantileriyle desteklenerek Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini" kaydetti.

Von der Leyen ayrıca, AB'nin "akan kanı durdurmak ve Ukrayna ile halkının haklı olarak hak ettiği adil ve kalıcı barışın sağlanmasına" yardımcı olmak üzere ABD'yle çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Görüşmeye ilişkin X hesabından da paylaşım yapan von der Leyen, "Avrupa, mali ve askeri açıdan masaya herkesten daha fazlasını getirmiştir. Biz de elimizi taşın altına koyacağız. Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış sağlamak üzere ABD ile ortaklık yapmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kellogg, von der Leyen ile görüşmesinin ardından AB Konseyi Başkanı Costa ile de basına kapalı bir görüşme yaptı.

Avrupa, barış müzakerelerinde yer almak istiyor

ABD'de Donald Trump başkanlığındaki yeni yönetim, önce 12-13 Şubat'ta Brüksel'deki NATO karargahında yapılan Ukrayna Temas Grubu ve Savunma Bakanları toplantıları çerçevesinde; takip eden günlerde de Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, Ukrayna'daki savaş ve Avrupalı müttefiklerin transatlantik savunmaya katkılarına bakışıyla ilgili net mesajlar vermişti.

Ukrayna'daki savaşın Trump tarafından, bilhassa Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeler neticesinde sonlandırılması gayretine girileceğini aktaran ABD'li yetkililer, Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması, savaş sona erdikten sonra güvenlik garantilerinin ise AB ülkelerince verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

ABD'nin Özel Temsilcisi Kellogg'un "AB'nin Ukrayna barış görüşmelerinin dışında bırakılacağı" yönündeki söylemi, Brüksel için alarm verici nitelikte olmuştu.

Fransız lider Emmanuel Macron'un daveti üzerine Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya, İspanya, Hollanda ve Danimarka'nın liderleri ile Costa, von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte dün Paris'te olağanüstü zirvede bir araya gelmişti.

Trump yönetiminin gündeme getirdiği ve Avrupa'nın dışında bırakılacağının duyurulduğu barış müzakerelerine ilişkin gelişmelerin değerlendirildiği zirvede, "barışın kıta ülkeleri olmadan sağlanamayacağı" vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, Ukrayna İçin 135 Milyar Euro Destek Taahhüdünde Bulundu - Son Dakika

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