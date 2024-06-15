AB, Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerine başlıyor - Son Dakika
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AB, Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerine başlıyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerine 25 Haziran'da başlanacağını duyurdu. AB Konseyi dönem başkanı Belçika tarafından yapılan açıklamada, üye ülkelerin büyükelçiler seviyesindeki toplantısından Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerine başlama kararı çıktığı bildirildi. İlk hükümetlerarası konferanslar 25 Haziran'da yapılacak ve bu konferanslar, bir aday ülkenin AB üyelik müzakerelerinin ilk resmi aşaması olarak kabul ediliyor. Macaristan'ın veto ettiği kararın aşılmasıyla birlikte müzakerelerin başlaması için çabalar hız kazandı.

15.06.2024 00:55
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Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerine 25 Haziran'da başlanacağını duyurdu.

AB Konseyi dönem başkanı Belçika tarafından yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin büyükelçiler seviyesindeki toplantısından Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerine başlama kararı çıktığı bildirildi.

Açıklamada, ilk hükümetlerarası konferansların 25 Haziran'da yapılacağı ifade edildi.

Hükümetlerarası konferans, bir aday ülkenin AB üyelik müzakerelerinin ilk resmi aşaması sayılıyor. Üyelik süreci ise yıllar sürüyor.

Konferansın, 25 Haziran'da AB dışişleri bakanları toplantısı sırasında Lüksemburg'da yapılacağı öğrenildi.

Macaristan vetosu aşıldı

Ukrayna ve Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında gelişen ortamda AB'ye üyelik başvurusu yapmıştı.

İki ülke, 23 Haziran 2022'de adaylık statüsü almış, üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı ise 23 Aralık 2023'te çıkmıştı.

AB Komisyonu, geçen hafta her iki ülkenin de müzakerelere resmen başlamak için tüm kritleri yerine getirdiğini duyurmuştu. Ancak 27 üye ülkenin oy birliğini gerektiren bu karar, Macaristan tarafından veto ediliyordu.

1 Temmuz'da AB dönem başkanlığının Macaristan'a geçecek olması, Belçika ve AB Komisyonu'nun bir an evvel müzakereleri başlatmak için çabaları yoğunlaştırmasına neden olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerine başlıyor - Son Dakika

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