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AB, Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya vardı - Son Dakika
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AB, Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya vardı

AB, Ukrayna\'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya vardı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ve Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya varılmasına ilişkin memnuniyetlerini ifade etti. AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya mali destek sağlanması hedefiyle Birliğin uzun dönemli bütçesinde değişiklikleri ele almak üzere özel zirve toplantısında bir araya gelmişti.

01.02.2024 15:02
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ve Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya varılmasına ilişkin memnuniyetlerini ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üye ülkelerin Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaştığını belirterek, "AB Konseyi önceliklerimizi yerine getirdi: Ukrayna'nın desteklenmesi, yasa dışı göçle mücadele, Avrupa'nın rekabet gücünün desteklenmesi. Avrupa için güzel bir gün." değerlendirmesi yaptı.

AP Başkanı Metsola sosyal medya paylaşımında, anlaşmaya varılan 50 milyar avronun Ukrayna'nın AB üyeliği sürecinde yeniden yapılanması ve reform yapmasına yardımcı olmak için kullanılacağını kaydetti.

Metsola, "Bunu Ukrayna halkına borçluyuz. Bunu aynı zamanda Avrupa halkına da borçluyuz çünkü Ukrayna'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir." mesajını paylaştı.

Belçika Başbakanı de Croo da yaptığı paylaşımda, "AB, Ukrayna'ya verdiği sözü tutuyor. Ukrayna halkı ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tüm Avrupalıların özgürlüğü için mücadele ediyor." ifadelerine yer verdi.

Süreç

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirve başladığı sırada sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27 AB liderinin tamamının AB bütçesi kapsamında Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya mali destek sağlanması hedefiyle Birliğin uzun dönemli bütçesinde değişiklikleri ele almak üzere özel zirve toplantısında bir araya gelmişti.

AB Komisyonu, Ukrayna'ya gelecek 4 yılda kesintisiz destek sağlayabilmek için 2024-27 bütçesine 50 milyar avroluk bir fonun dahil edilmesini istiyor, 26 üye buna destek verirken Macaristan ise çeşitli gerekçelerle karşı çıkıyordu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Aralık 2023'te yapılan AB Liderler Zirvesi'nde oybirliği gereken kararı veto etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya vardı - Son Dakika


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