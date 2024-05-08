AB Ülkeleri Filistin Devletini Tanımayı Değerlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB Ülkeleri Filistin Devletini Tanımayı Değerlendiriyor

AB Ülkeleri Filistin Devletini Tanımayı Değerlendiriyor

İrlanda, İspanya, Slovenya ve Malta'nın Filistin devletini tanıma konusunda görüşmeler yaptığı iddia ediliyor. İspanya'nın öncülük ettiği girişime İrlanda, Slovenya, Malta ve Norveç destek veriyor. Şu anda 8 AB üyesi Filistin'i resmi olarak tanımış durumda.

08.05.2024 23:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda ve İspanya dahil bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Filistin devletini 21 Mayıs'ta tanımayı değerlendirdikleri iddia edildi.

İrlanda Radyo Televizyonun (RTE) haberine göre, Filistin devletinin tanınması hususunda İrlanda, İspanya, Slovenya ve Malta arasındaki temaslar yoğunlaştı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin'in bir sözcüsü de söz konusu görüşmelerin devam ettiğini doğruladı.

İddialara göre, İrlanda ve İspanya dahil bazı AB ülkeleri, Filistin devletini 21 Mayıs'ta tanıdıklarını duyuracak.

İspanya'nın öncülük ettiği ve lobi çalışmaları yürüttüğü Filistin devletinin tanınması girişimine İrlanda, Slovenya, Malta ve Norveç'in destek verdiği biliniyor.

Filistin devletini halihazırda Bulgaristan, Polonya, Çekya, Romanya, Slovakya, Macaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsveç olmak üzere 8 AB üyesi tanıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de bazı AB ülkelerinin Filistin'i resmi olarak tanımasını beklediğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Slovenya, Filistin, İspanya, Norveç, Malta, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Ülkeleri Filistin Devletini Tanımayı Değerlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:08 İsrail sokakları karıştı Savaş karşıtlarından protesto İsrail sokakları karıştı! Savaş karşıtlarından protesto
21:59 Bülent Arıınç, ’’O benim kahramanım’’ demişti Özgür Özel’in cenazede telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu’ymuş Bülent Arıınç, ''O benim kahramanım'' demişti! Özgür Özel'in cenazede telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu'ymuş
21:41 Bebekleri down sendromlu doğan aile, yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı Bebekleri down sendromlu doğan aile, yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı
20:51 İsrail’den silah sevkiyatını durduran ABD’ye tehdit: Esir takası müzakerelerini tehlikeye atabilir İsrail'den silah sevkiyatını durduran ABD'ye tehdit: Esir takası müzakerelerini tehlikeye atabilir
19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
23:55 Real Madrid’den tarihi geri dönüş Son dakikalarda final biletini kaptı Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Son dakikalarda final biletini kaptı
23:30 CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemde kendisine dosya sundum CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemde kendisine dosya sundum
23:20 Beşiktaşlılar hayalini kuruyordu Talisca, geri dönmek istiyor Beşiktaşlılar hayalini kuruyordu! Talisca, geri dönmek istiyor
22:29 Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de Final Four’a kaldı Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı
22:20 Fatih Karagümrük’ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
21:45 Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar
20:34 Selin vurduğu Brezilya’da çok sayıda ölü ve kayıp var Selin vurduğu Brezilya'da çok sayıda ölü ve kayıp var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 00:19:19. #1.13#
SON DAKİKA: AB Ülkeleri Filistin Devletini Tanımayı Değerlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement