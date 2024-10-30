AB ve ABD'den İsrail'e Saldırı Tepkisi - Son Dakika
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AB ve ABD'den İsrail'e Saldırı Tepkisi

AB ve ABD\'den İsrail\'e Saldırı Tepkisi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell ve ABD Sözcüsü Miller, İsrail'in Gazze'deki saldırısını kınadı.

30.10.2024 16:43
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(ANKARA) - AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesinde yer alan bir konut binasına gerçekleştirdiği hava saldırısını kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise saldırıyı "dehşet verici bir sonucu olan dehşet verici bir olay" olarak nitelendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrelll, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İsrail ordusunun  Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesine yönelik hafta başında gerçekleşen saldırısını kınadı. Orantılılık ve sivil koruma ilkelerinin 'acımasızca göz ardı edildiğini' ifade eden Borrell, "Bütün dünya Beit Lahya'dan gelen görüntüleri dehşetle izliyor. Başka bir İsrail ordusu saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti. Bunu kınamaktan ve hesap sorulmasını talep etmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise yaptığı basın açıklamasında en az 100 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı "dehşet verici bir sonucu olan dehşet verici bir olay" olarak nitelendirdi ve Biden yönetiminin bilgi almak için İsrail hükümetiyle iletişime geçtiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki ablukası devam ederken; Gazze Sağlık Bakanlığı, salı günü Beyt Lahya kasabasındaki sivil bir konut binasına yönelik İsrail saldırısında en az 93 Filistinlinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

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