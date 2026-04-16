AB'ye İsrail için yaptırım çağrısı

16.04.2026 13:58
64 kuruluş, AB'den İsrail ile ilişkilerde yaptırımların uygulanmasını talep etti.

Aralarında uluslararası insan hakları ve insani yardım kuruluşları ile sendikaların da bulunduğu toplam 64 kuruluş, Avrupa Birliği (AB) kurumlarına hitaben kaleme aldıkları ortak mektupta, İsrail ile ilişkilerde bir dizi adım atılması çağrısında bulundu.

Mektup, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarına gönderildi.

Mektupta, İsrail makamlarının Filistin'de baskı ve ilhak politikalarını artırdığı ve Filistin ile Lübnan'da uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği hatırlatılarak AB'nin Eylül 2025'te önerilen ancak henüz uygulanmayan yaptırımları hayata geçirmesi istendi.

Bu kapsamda, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması, yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaretin yasaklanması ve İsrail'e yönelik silah transferleri ile transit geçişlerin durdurulması çağrısı yapıldı.

Mektupta, AB'nin Haziran 2025'te İsrail'in anlaşmanın 2. maddesini ihlal ettiğini tespit ettiği hatırlatılarak söz konusu maddenin insan hakları ve demokratik ilkelerin anlaşmanın temel unsurları olduğunu belirttiği ifade edildi.

İsrail'in hem kendi topraklarında hem de işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'daki uygulamalarının bu ihlali derinleştirdiği ve bölgede geniş çaplı insani sonuçlara yol açtığı kaydedildi.

İsrail parlamentosunun geçen ay kabul ettiği idam cezasına değinilen mektupta, düzenlemenin Filistinlileri hedef aldığı ve yaşam hakkı ile adil yargılanma hakkının ihlali olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Ayrıca bu düzenlemenin, Filistinlilere yönelik ayrımcı yasa ve politikaların parçası olduğu ve Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Temmuz 2024 tarihli danışma görüşüne atıf yapıldığı aktarıldı.

Batı Şeria'da İsrail'in ilhak politikalarını hızlandırdığı ve Filistinlilere yönelik baskı ile ihlallerin arttığı aktarılan mektupta, hareket kısıtlamalarının genişletildiği, yeni kontrol noktaları kurulduğu ve yerleşimci şiddetinin arttığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine atıfla, bu yıl İsrail güçleri ve yerleşimcilerin Filistinliler arasında can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtığı bildirildi.

Mektupta, İsrail'deki gözaltı uygulamalarına da değinilerek binlerce Filistinlinin idari tutukluluk dahil olmak üzere, yargılama olmaksızın tutulduğu ve çocukların da bu kapsamda bulunduğu ifade edildi.

Gözaltı koşullarına ilişkin kötü muamele ve işkenceler karşısında, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin bu merkezlere erişiminin sağlanmadığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde insani krizin sürdüğü ifade edilen mektupta, İsrail'in UAD tarafından alınan bağlayıcı tedbirlere uymadığı vurgulandı. Mektupta, BM Soruşturma Komisyonu ve çeşitli kuruluşların değerlendirmelerine atıfla bölgede ağır ihlallerin devam ettiği kaydedildi.

Mektupta ayrıca, Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen can kayıplarının sürdüğü, saldırıların devam ettiği ve insani yardım kuruluşlarının faaliyet alanlarının kısıtlandığı ifade edildi.

Lübnan'da ise İsrail'in askeri operasyonları nedeniyle geniş çaplı yerinden edilmelerin yaşandığı, sivil altyapı ve sağlık tesislerinin hedef alındığının belirtildiği mektupta, durumun daha da kötüleşebileceği uyarısı yapıldı.

AB'nin uzun süredir İsrail politikalarına ilişkin açıklamalarının somut sonuç doğurmadığı ifade edilen mektupta, bazı üye ülkelerin yasa dışı yerleşim ürünlerine yönelik kısıtlamalara ilişkin girişimlerine değinildi.

Mektupta, AB Konseyi'nde AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın ticari hükümlerinin askıya alınmasına yönelik nitelikli çoğunluğun sağlanamadığına dikkat çekilerek bu durumun anlaşmadaki insan hakları maddesinin uygulanabilirliğini zayıflattığı ifade edildi.

Kuruluşlar, AB ve üye ülkelerin İsrail'e yönelik silah, mühimmat, ekipman ve çift kullanımlı ürün transferlerini derhal askıya alması gerektiğini belirterek, bunun uluslararası hukuk ve AB düzenlemeleri kapsamında bir yükümlülük olduğunu bildirdi.

Mektupta, söz konusu taleplerin siyasi tercihten ziyade hukuki yükümlülük olduğu vurgulanarak Filistin ve Lübnan halkları için somut adım atılması çağrısı yapıldı.

Mektuba 15 uluslararası ve 49 ülke bazlı kuruluş imza attı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Resmi açıklama geldi
’Sahte sertifika’ operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var 'Sahte sertifika' operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var
Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı
Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Kahramanmaraş’ta okul saldırısı sonrası eğitime 2 gün ara verildi Kahramanmaraş’ta okul saldırısı sonrası eğitime 2 gün ara verildi
Alman kulüpleri, milli futbolcu Eren Dinkçi’nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için harekete geçti Alman kulüpleri, milli futbolcu Eren Dinkçi'nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için harekete geçti

13:50
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
13:00
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
12:38
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:52
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
11:30
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
11:16
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
11:06
Kahramanmaraş’taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 14:19:43. #7.12#
