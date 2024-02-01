AB, Yemen\'deki Husilere karşı mücadele için misyon başlatacak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarıyla mücadeleye yönelik AB misyonunun 19 Şubat'a kadar başlayacağını açıkladı.
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB savunma bakanlarıyla yapılan görüşmenin ardından basın toplantısında, Kızıldeniz'de düzenlenecek "Aspides" isimli AB misyonu hakkında detayları paylaştı.
"Koruyucu" anlamına gelen Aspides misyonunun yalnızca ticari gemileri korumayı amaçladığını vurgulayan Borrell, Aspides'in savunma misyonu olacağını kaydetti.
Borrell, misyonun hiçbir saldırı eyleminde bulunmayacağının altını çizerek misyon kapsamında donanma gemileri ve hava araçları kullanılacağını belirtti.
Tüm AB üye ülkelerin misyona katılmayacağını ifade eden Borrell, "Hedefimiz en geç 19 Şubat'ta Aspides misyonunu tesis ederek başlatmak. Umarım ve eminim ki öyle olacak. (AB) Üye ülkeler bu konuda güçlü bir kararlılık içinde." değerlendirmesinde bulundu.
Borrell, bakanlarla düzenlenen toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AB misyonunun 17 Şubat'ta başlayabileceğini belirtmişti.
AB liderleri bugün Ukrayna ve bütçe konusunda düzenledikleri özel zirvede, Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele alacak. Zirvede liderlerin Kızıldeniz'deki misyon için tarihi netleştirmeleri bekleniyor.
Kızıldeniz'deki durum
İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
Kızıldeniz'deki olaylar, uluslararası konteyner taşımacılığı fiyatlarında büyük artışa yol açtı. Kızıldeniz'deki blokajdan en olumsuz etkilenenler arasında AB ülkeleri de bulunurken Avrupa'daki birçok otomotiv fabrikasının tedarik sorunları yüzünden üretimi durdurduğu bildirilmişti.
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