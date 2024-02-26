AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail, Hamas'ın kurulmasını ve gelişmesini sağladı - Son Dakika
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail, Hamas'ın kurulmasını ve gelişmesini sağladı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail, Hamas\'ın kurulmasını ve gelişmesini sağladı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in politikalarıyla Hamas'ın kurulmasını ve gelişmesini kolaylaştırdığını söyledi. Borrell, İsrail'in Fetih hareketine karşı bir güç yaratarak Filistinlileri bölmeye çalıştığını belirtti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki askeri müdahalesini orantısız bulduğunu ve Yahudi karşıtlığıyla ilgisi olmadığını vurguladı.

26.02.2024 22:31
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in yürüttüğü politikalarla Hamas'ın kurulmasını ve gelişmesini sağladığını söyledi.

Borrell, İspanya'nın başkenti Madrid'de Next Educacion Üniversitesinde katıldığı bir forumda yaptığı konuşmada, İsrail'e yönelik eleştirilerini sürdürdü.

"Ben, İsrail çek göndererek Hamas'ı finanse ediyor demiyorum ama Hamas'ın gelişmesini kolaylaştırdı." diyen Borrell, geçtiğimiz haftalarda dile getirdiği "Hamas'ı kuran ve finanse eden İsrail'dir" iddiasını yineledi.

AB Yüksek Temsilcisi, "İsrail'in, Fetih hareketine karşı bir güç yaratarak Filistinlileri bölmeye çalıştığı tartışılmaz bir gerçektir. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun parlamentosunda kendi grubu önünde kamuoyuna söylediği, çok iyi bilinen bir söz var: (İki devletli çözüme karşı olanların Hamas'a katkıda bulunması ve finansmanını kolaylaştırması gerekir.) Ben bu sözü tekrarlamakla yetiniyorum." şeklinde konuştu.

Diğer yandan konuşması sırasında Filistin devletinin tanındığı, iki devletli çözüm önerisini de yineleyen Borrell, "İsrail'i buna karşı çıkmak ama aynı zamanda hiçbir çözüm ortaya koymamakla" eleştirdi.

Borrell, "30 yıldır bu çözümün mümkün olmasını engelleyen Netanyahu hükümeti dışında herkes bu konuda hemfikir görünüyor. İsrail, ne istemediğini söylüyor ama ne istediğini söylemiyor. Çözümleri ne? Sadece askeri önlemlerle mi güvenliğini istiyor? Oysa çok daha iyi alternatifler var." dedi.

AB diplomasinin başındaki isim olan Borrell, "İsrail'in Gazze'deki askeri müdahalesinin orantısız olduğunu düşünüyorum. Aşırı sayıda sivil kaybına neden olunuyor ve bunun Yahudi karşıtlığıyla hiçbir ilgisi yok. Elbette ki ben de Yahudi karşıtı değilim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail, Hamas'ın kurulmasını ve gelişmesini sağladı - Son Dakika

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