ABB Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk\'ü vefatının 88. yılında saygıyla andı

(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Tarihe yön veren mücadelen, geleceğe ışık tutan fikirlerin ve Cumhuriyetimizle ölümsüzleşen mirasınla… Bir şehrin bağrında, bir milletin sonsuzluğundasın. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, rahmetle ve özlemle anıyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yılında andı. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Tarihe yön veren mücadelen, geleceğe ışık tutan fikirlerin ve Cumhuriyetimizle ölümsüzleşen mirasınla… Bir şehrin bağrında, bir milletin sonsuzluğundasın. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, rahmetle ve özlemle anıyoruz."