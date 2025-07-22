Abbas'dan Guterres'e Acil Çağrı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşın derhal durdurulması, gıdanın savaş aracı olarak kullanılmasının engellenmesi ve İsrail'in alıkoyduğu vergi gelirlerinin Filistin yönetimine ödenmesi çağrısında bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektubunu, Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur aracılığıyla iletti.

Abbas, mektubunda özellikle Gazze'de sivillere uygulanan aç bırakma politikasına dikkati çekerek gıdanın kasıtlı şekilde bir silah olarak kullanılmasına son verilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Filistin hükümetine ait gümrük vergilerine el koyduğunu belirten Abbas, bu gelirlerin çeşitli kamu hizmetlerinin sürdürülmesi açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Anlaşmalar gereği Filistin'in ithalat üzerinden elde ettiği vergi gelirlerinin her ay Filistin yönetimine aktarılması gerekirken, Tel Aviv yönetimi 2019'dan bu yana çeşitli gerekçeler öne sürerek yaklaşık 2,7 milyar dolarlık ödemeyi yapmıyor.

Mansur, BM Genel Kurulunda konuştu

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"21 aydır süren soykırım, yaşamın her alanını, sürdürülebilir kalkınmayı ve temel yaşam koşullarını yok etti. İsrail saldırılarında 20 bini çocuk olmak üzere 60 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Kentler yerle bir edildi, sağlık sistemi tamamen çöktü."

İşgalin yarattığı açlığın artık bir tehdit değil, somut bir gerçek haline geldiğini vurgulayan Mansur, "İsrail, açlığı bilinçli şekilde savaş aracı olarak kullanıyor." dedi.

Arap ülkelerinin BM'deki temsilcileri de Guterres ile bir araya gelerek Filistin'deki kötüleşen durumu değerlendirdi.

Temsilciler, 28 Temmuz'da Suudi Arabistan ile Fransa'nın eş başkanlığında yapılacak "iki devletli çözüm" konulu uluslararası konferansın hazırlıklarını ele aldı.