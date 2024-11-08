Abbas, Fransa ile Gazze'den Çekilme Talep Etti - Son Dakika
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Abbas, Fransa ile Gazze'den Çekilme Talep Etti

Abbas, Fransa ile Gazze\'den Çekilme Talep Etti

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Fransa Dışişleri Bakanı ile görüşerek Gazze'den çekilme talep etti.

08.11.2024 00:46
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Dışişleri Başkanı Jean- Noel Barrot ile gerçekleştirdiği görüşmede İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi talebini yineledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Barrot ile bir araya geldi.

İsrail ordusunun, Gazze'de Filistin halkına karşı işlediği "öldürme ve aç bırakma suçlarının" ele alındığı görüşmede Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını öngören 2735 sayılı kararının uygulanması, yardımların Gazze'ye girmesi ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi talebini dile getirdi.

Abbas, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama kararının uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyete doğrudan meydan okuma anlamına geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Abbas, Fransa ile Gazze'den Çekilme Talep Etti - Son Dakika

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