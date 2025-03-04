Abbas: Gazze Filistin'in Ayrılmaz Parçası

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nin Filistin devletinin bir parçası olduğunu belirterek, Gazze'de yaşadıkları yerlere geri dönen Filistinlilere hizmet verilmeye başlanması için gerekli planların hazırlandığını söyledi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, Filistin konulu Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak için gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştü.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Gazze Şeridi, Filistin devleti topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Filistin topraklarının geri kalanı gibi Gazze'nin siyasi ve hukuki yargı yetkisine de Filistin devleti sahiptir. Dünyadaki kardeşlerin ve dostların katkılarıyla Gazze'de yeniden inşaya hazırlanıyoruz. Halkımızın ikamet ettiği yerlere dönüşüne yönelik temel hizmetlerin verilmeye başlanması için gerekli planlar yapıldı." ifadelerini kullandı.

Filistin'deki son durumun ele alındığı görüşmede Abbas, Irak Cumhurbaşkanı Reşid'in Filistin halkının yerinden edilmesine karşı olan kararlı tutumunu takdir etti.

Filistin yönetiminin Gazze'nin sorumluluğunu üstlendiğini belirten Abbas, ateşkesin devam etmesi, insani yardımın sağlanması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesinin öncelik olduğunu vurguladı.

Abbas, İsrail'in tek taraflı eylemlerinin durdurulmasının önemine değinerek, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarına yönelik ilhak girişimlerinin durdurulması gerekliliğinin altını çizdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile de görüşen Abbas, görüşmede Filistin'deki son durumu ele aldı.

Filistinlilerin göçe zorlanmasını reddeden Abbas, Gazze'ye acil insani yardım ulaştırılması ve ateşkesin sürdürülmesinin önemini ifade etti.

Abbas, Orta Doğu'da barış ve güvenliğin uluslararası meşruiyet kararlarına dayalı iki devletli çözümün uygulanmasıyla sağlanacağını vurguladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de, çok sayıda Arap liderin katılımıyla olağanüstü Arap Birliği Zirvesi düzenlenecek.

Mısır Enformasyon Kurumunun verdiği bilgilere göre, zirvede Filistinlilerin topraklarından göçe zorlanmasına karşı Arap dünyasının ortak kararı ve tutumun oluşturulması, Filistinlilerin topraklarında kalmasını garanti altına alacak hukuki ve uluslararası adımların belirlenmesi, Gazze'nin yeniden inşa sürecinin Filistin halkının topraklarından çıkarılmadan yürütülmesi, ateşkesin tam anlamıyla sağlanması ve ihlallerin önlenmesi konuları ele alınacak.