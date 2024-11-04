Abbas: Gazze için ateşkes zamanı geldi - Son Dakika
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Abbas: Gazze için ateşkes zamanı geldi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, BMGK'nın Gazze'de ateşkes kararının uygulanması gerektiğini vurguladı.

04.11.2024 21:16
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze Şeridi'nde ateşkes uygulanmasını kapsayan 2735 sayılı kararının uygulanma vaktinin geldiğini söyledi.

Abbas, Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan "World Urban Forum"da (Dünya Kent Forumu) konuştu.

Filistin Devlet Başkanı, "Gazze ve Batı Şeria'da halkımızın maruz kaldığı soykırımın üzerinden bir yıl geçmesinin ardından BM Güvenlik Konseyinin ateşkese ilişkin 2735 sayılı kararının derhal hayata geçirilmesinin zamanı geldi." dedi.

Abbas, ABD'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ateşkes önerilerine BMGK'de 3 kez veto hakkını kullandığını belirterek, 2334 sayılı BMGK kararının ( İsrail'i, uluslararası hukuka aykırı yerleşim faaliyetlerini derhal ve tamamen durdurmaya çağıran karar) uygulanmasına vurgu yaptı.

İsrail'in Filistin'de soykırım, etnik temizlik, toprak ve doğal kaynak gasbı gibi suçlar işlediğini belirten Abbas, şunları kaydetti:

"Bu soykırım suçları, Batı Şeria'nın yüzde 60'ından fazlasında ve Doğu Kudüs şehrinin tamamında sürdürülebilir kentsel kalkınma çabalarını engelleyen büyük zorluklar yaratıyor. Buna ek olarak Gazze'de evlerin, tesislerin, hastanelerin ve okulların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı, ölü ve yaralı sayısı 150 bini aştı."

Uluslararası topluma seslenen Abbas, "işgalci İsrail'i durdurma, hesap verilebilirliğini ve uluslararası hukukun üstünde bir otoriteymiş gibi eylemlerde bulunması ve suç işlemesi sebebiyle ceza almasını sağlama" çağrısı yaptı.

Abbas, "İşgalci İsrail devleti, 1949 yılında BM üyeliğini kabul etme yönündeki yükümlülüklerini yerine getirmediği, 181 ve 194 sayılı BMGK kararlarını uygulamadığı için sorumlu tutulmalıdır. Bunlar, İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde kendisine karşı tedbirlerin alınmasını gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı, "Filistin'in (BM'ye) tam üyeliği, bölgede adalet ve istikrarın sağlanması için temel bir haktır." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı 10 Haziran'da BMGK'de kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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