Abbas: Gazze'nin Altyapısının %90'ı Yok Oldu - Son Dakika
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Abbas: Gazze'nin Altyapısının %90'ı Yok Oldu

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında altyapının %90'dan fazlasının yok olduğunu belirtti.

03.10.2024 15:20
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ordusunun "vahşi soykırım savaşında spor tesisleri de dahil Gazze Şeridi'ndeki altyapının yüzde 90'dan fazlasını yok ettiğini" söyledi.

Abbas, Katar'ın başkenti Doha'da "Spor diplomasisi" başlığıyla düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Filistin'deki durumla ilgili konuştu.

Filistin Devlet Başkanı, "Filistin devleti, işgalden ve yerleşimden kurtulmayı, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'teki İsrail saldırılarını durdurmayı ve böylece başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti topraklarında işgali tamamen sona erdirmeye ulaşmayı hedefliyor." dedi.

İsrail'in tüm zorluklarına rağmen Filistinli sporcuların yoluna devam ettiğine dikkati çeken Abbas, azimli bir şekilde Filistinli sporcuların gurur verici başarılara imza attığını söyledi.

Abbas, Filistin'in uluslararası spor faaliyetlerine katılarak spor diplomasisi yürüttüğünü belirterek, Filistinli sporcuların da Filistin davasını sırtlandığını ifade etti.

AİD zirvesinin Orta Doğu'nun İsrail saldırıları nedeniyle büyük bir tehlike yaşadığı dönemde yapıldığına dikkati çeken Abbas, İsrail'in genç, yaşlı, kadın, çocuk veya sporcu ayırt etmeden sürdürdüğü vahşi saldırılarına Filistin ve Lübnan halkının maruz kaldığını hatırlattı.

Abbas, "İsrail saldırıları spor tesisleri de dahil Gazze Şeridi'ndeki altyapının yüzde 90'dan fazlasını yok etti." dedi.

Filistin Devlet Başkanı, uluslararası topluma hitaben, İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik sistematik saldırılarının durdurulması için "acil müdahale" çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 788 Filistinli öldü, 96 bin 794 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 722 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Abbas: Gazze'nin Altyapısının %90'ı Yok Oldu - Son Dakika

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