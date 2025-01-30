Abbas'tan Sisi'ye Destek Teşekkürü - Son Dakika
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Abbas'tan Sisi'ye Destek Teşekkürü

Filistin Başkanı Abbas, Sisi'nin Gazze'den sürgün çağrısını reddetmesini takdir etti.

30.01.2025 08:16
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden çıkarılmasını reddeden tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mısır'ın Filistin halkının haklarına verdiği desteği takdir etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, Cumhurbaşkanı Sisi'ye bir telgraf gönderdi.

Abbas, telgrafta "Mısır'ın, halkımızın Gazze'den sürülmesinin ve Filistinlilere yönelik adaletsizliğin reddedilmesi yönündeki kararlı tutumunu derin takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mısır'ın Filistin davasını destekleme yönündeki tarihi tutumunu yenilemesini de takdir eden Abbas, bu tutumdan "hiçbir şekilde feragat edilemeyeceğini" vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, dün başkent Kahire'de Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır ve Ürdün'e sürülmesi çağrısına dikkati çekmişti.

Sisi, "Filistin halkının sürgün edilmesi veya tehcir edilmesi bizim içinde yer almayacağımız bir zulümdür. Bunu özellikle sürgün etme konusundaki söylentilerle birlikte söylüyorum. Mısır'ın ulusal güvenliği tehlikeye atılamaz ve iki devletli çözüme dayalı barışa ulaşmak için Başkan Trump ile çalışmaya kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'tan Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi çağrısı

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Kaynak: AA

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