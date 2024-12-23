Abbas ve Harris'nden Gazze Konuşması

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İrlanda Başbakanı Simon Harris ile telefonda İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımı başta olmak üzere Filistin topraklarındaki son gelişmeleri ele aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas ile Harris telefonda görüştü.

Abbas, görüşmede, "Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararının derhal uygulanması, bölgeye acil yardım girişinin sağlanması, Filistin hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki tüm sorumluluklarını üstlenmesinin sağlanması ve İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesinin gerekliliğini" vurguladı.

"Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırıların durdurulması, ilhakın ve ırkçı yerleşimlerin yayılmasının önlenmesinin" gerektiğine işaret eden Abbas, İrlanda'nın Filistin halkına doğrudan ya da Filistin devletini tanıma, Filistin hükümetini destekleme, UNRWA'ya destek sağlama ve Gazze'den yaralı çocukları kabul etme şeklinde somutlaşan Avrupa Birliği aracılığıyla sağladığı büyük desteğe duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İrlanda Başbakanı Harris ise çok sayıda Filistinlinin ölümüyle ilgili derin taziyelerini ve büyük üzüntüsünü dile getirerek, hızlı bir ateşkes ve uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuk kararlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Harris, ülkesinin Filistin'le dostane ilişkileri güçlendirme, ilişkileri bölgede barış ve istikrarın artmasına katkıda bulunacak şekilde geliştirme, kendi devlet kurumlarını inşa etme ve tüm haklarını almaları konusunda Filistin halkına destek sağlamaya devam etme konularında kararlı olduğunu belirtti.

BM Güvenlik Konseyi, 10 Haziran'da, "kalıcı ateşkes, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, esir takası, Gazze'nin yeniden inşası, yerinden edilenlerin geri dönüşü ve Gazze Şeridi'nde herhangi bir demografik değişikliğin reddedilmesini öngören" 2735 sayılı karar almıştı.