Abbas ve Hristodulidis'ten Filistin Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Abbas ve Hristodulidis'ten Filistin Görüşmesi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, GKRY lideri Hristodulidis ile Filistin meselelerini görüştü.

05.05.2025 00:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Filistin meselesindeki gelişmeleri ele aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas ile Hristodulidis, Ramallah'taki başkanlık merkezinde bir araya geldi.

Abbas ile Hristodulidis görüşmesinde, Filistin topraklarındaki son gelişmelerle iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Hristodulidis'e, Filistin sahasındaki son gelişmeler ve tüm taraflarla devam eden temaslara ilişkin bilgi veren Abbas, önceliklerinin, ateşkesin ivedilikle sağlanması, esirlerin serbest bırakılması, Gazze Şeridi'ne acilen insani ve tıbbi yardım ulaştırılması olduğunu vurguladı.

Abbas, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmeksizin bölgedeki yeniden imar faaliyetlerine başlanması gerektiğinin altını çizdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, kapsamlı bir ateşkes sağlamak, Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail'in yerleşim faaliyetleriyle saldırılarını durdurmak, Doğu Kudüs'te Müslümanların ve Hristiyanların kutsal değerlerini hedef alan saldırıları önlemek, iki devletli çözümü uygulamaya koymak için çalıştıklarını ifade etti.

Suudi Arabistan, ABD yönetimi, ilgili Arap ve Avrupa ülkeleriyle uluslararası meşruiyete dayalı iki devletli çözüme doğru ilerlemek için sarih bir formül üzerinde çalıştıklarını kaydeden Abbas, bu amaçla haziran ayında New York'ta uluslararası barış konferansının düzenlenmesi için hazırlıkların devam ettiğini aktardı.

Abbas bunun aynı zamanda Filistin Devleti'nin geniş uluslararası tanınırlığı için de bir fırsat olacağını belirterek, GKRY'e, Filistin halkının haklarını destekleyen duruşundan dolayı teşekkür etti.

Hristodulidis ise GKRY'nin bölgedeki barış ve istikrar için sağlam bir temel oluşturan iki devletli çözüm ilkesi temelinde herkes için barışın ve istikrarın sağlanmasını destekleyen tutumunu yineledi.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, gün içerisinde İsrail'i ziyaret etmişti. Hristodulidis, birkaç saat süren ziyaret çerçevesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Mahmud Abbas, Dış Politika, Orta Doğu, Filistin, Politika, ramallah, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abbas ve Hristodulidis'ten Filistin Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti
Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış
Hakkari’deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı Soruşturma başlatıldı Hakkari'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı! Soruşturma başlatıldı
Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü
Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı
Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi hastaneden alındı Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez’i arayıp yardım istemiş Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez'i arayıp yardım istemiş
Rusya’da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 02:51:53. #7.12#
SON DAKİKA: Abbas ve Hristodulidis'ten Filistin Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.