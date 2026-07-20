ABD Askeri Uçakları Eilat\'tan Tahliye Edildi

KUDÜS, 20 Temmuz (Xinhua) -- ABD ordusu, İsrail'in Eilat kentinin yaklaşık 18 kilometre kuzeyinde yer alan Ramon Havalimanı'ndan askeri yakıt ikmal uçaklarını tahliye etti. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun pazar günkü haberine göre tahliye işlemi, İran'ın Ürdün'e yoğun füze saldırısı düzenlemesinin ardından gerçekleşti.

İsrail devletine ait Kan TV de söz konusu havalimanındaki yolcu seferlerinin ertelendiğini bildirdi.

Ürdün Radyo ve Televizyon Kurumu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'a ait üç füzeyi havada imha ettiğini, ülkenin güneyinde yerleşim bölgesi dışında bir noktaya düşen bir füzenin de can ve mal kaybına yol açmadığını duyurdu.

Basında yer alan bazı haberlerde ise füzelerin Ürdün'ün en güneyindeki Akabe sahil kentinde konuşlu ABD'ye ait askeri uçakları hedef aldığı, söz konusu bölgenin doğrudan Eilat'ın sınır komşusu olduğu belirtildi.

ABD ile İran'ın karşılıklı saldırıları nedeniyle Ortadoğu'daki gerilim artmış durumda. Washington yönetimi, İran hedeflerine dokuz gündür art arda saldırılar düzenlerken, Tahran yönetimi de çeşitli Körfez ülkelerindeki ABD üs ve tesislerini hedef alarak karşılık veriyor.