ABD basını misilleme planını sızdırdı: İsrail, İran\'ı değil Hizbullah gibi vekillerini hedef alacak

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İran'ın İsrail'i 300'e yakın füze ve insansız hava aracıyla vurduğu "Gerçek Vaat" operasyonu dünya basınında geniş yankı uyandırırken, Tel Aviv'in merakla beklenen misilleme saldırısına ilişkin ABD basınında yer alan bir haber büyük ses getirdi.

"İRAN DIŞINDAKİ ÖNEMLİ HEDEFLERİ VURMAYA ODAKLANABİLİR"

NBC'ye konuşan 4 ABD'li yetkili, ABD'nin, İran'ın Pazar sabahı erken saatlerde gerçekleştirdiği benzeri görülmemiş saldırıya İsrail'in tepkisinin muhtemelen sınırlı olacağına ve İran dışındaki önemli hedefleri vurmaya odaklanabileceğine inandığını söyledi.

"TAHRAN'IN CİDDİ BİR ZARAR VERMEMESİ..."

ABD'nin değerlendirmesinin saldırı öncesinde İsrailli yetkililerle yapılan görüşmelere dayandığını ve İsrail'in yaklaşımının bundan sonra değişmiş olabileceğini kaydeden yetkililer, Tahran'ın ciddi bir zarar vermemesinin Kudüs'ü daha az agresif bir yanıt aramaya yöneltebileceğini söylüyor.

İSRAİL HİZBULLAH'I HEDEF ALABİLİR

Yetkililer, yanıt olarak İran'ı doğrudan vurmak yerine (İsrail'in müttefikleri bunun bölgeyi topyekun bir savaşa sürükleme riski taşıdığı konusunda uyardı), İsrail'in Suriye'deki milisler veya Hizbullah gibi İran'ın vekillerini vurabileceğini söylüyor.