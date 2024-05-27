ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gürcistan Cumhurbaşkanı\'nı destekledi

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gürcistan'da protesto edilen "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasını veto eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'yi desteklediklerini bildirdi.

ABD'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Harris, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye destek mektubu gönderdi.

Harris, mektubunda, son dönemlerde Gürcistan'da tartışmalara ve gösterilere neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Söz konusu yasanın demokrasi karşıtı olduğunu savunan Harris, ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte Gürcistan'daki gelişmeleri takip ettiklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, Başkan Biden ve ben Gürcistan'daki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Gürcistan Parlamentosunun 'yabancı ajanlara' ilişkin yasa tasarısını kabul etmesi gibi, Gürcistan'ın demokrasisini tehdit edebilecek ve Gürcistan'ın ABD ve Avrupa ile ilişkilerini baltalayabilecek gelişmelerden üzüntü duymaktayız. Bu antidemokratik girişimi veto etme yönündeki son eylemlerinizi ve Gürcistan'da tehdit altında olan sivil toplumu koruma konusundaki kararlılığınızı takdir ediyoruz."

ABD'nin, 30 yıldan fazla bir süredir Gürcistan'da demokrasinin güçlendirilmesine destek verdiğini kaydeden Harris, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini somut şekilde desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

İki ülke arasındaki ortaklık ve ilişkilerinin, karşılıklı saygı ve ortak değerlerin üzerinde kurulduğunu aktaran Harris, "Gürcü halkı, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'da bir gelecek istediğini açıkça belirtiyor. Yabancı Ajanlar Yasası'nın bu geleceği tehdit ettiğine inanıyorlar ve bu nedenle buna şiddetle karşı çıkıyorlar." ifadesini kullandı.

ABD olarak, Zurabişvili'nin, Gürcistan'da sivil toplumu korumaya yönelik gösterdiği liderleriği takdir ettiklerini belirten Harris, şunları kaydetti:

"Çabalarınız hayati önem taşımaya devam edecek çünkü Gürcü halkı demokrasiyi ve Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik geleceğini koruma konusunda size güveniyor. Amerika Birleşik Devletleri, daha iyi bir gelecek için sarf edilen çaba konusunda sizin ve tüm Gürcülerin yanındadır."

"Bu (yasa) Gürcü halkının çıkarı, Gürcü halkının iradesidir"

Öte yandan, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, akşam saatlerinde parlamentoda yaptığı konuşmada yasayla ilgili süreci değerlendirdi.

Papuaşvili, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasını eleştirenler arasında kimseden yapıcı değerlendirme duymadıklarını kaydetti.

Yasanın kabul edilmesinin amacının sadece şeffaflık olduğunu savunan Papuaşvili, "Bu (yasa) Gürcü halkının çıkarı, Gürcü halkının iradesidir. Gürcistan Parlamentosu, Gürcü halkının emri altında hareket ediyor ve elbette onların iradesinin uygulanması gerekiyor." dedi.

Papuaşvili, yabancı kaynaklardan ülkeye yapılan bazı finans yardımlarının, Gürcistan'da radikal grupların desteklenmesi için harcandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Beni en çok üzen şey, ABD veya AB'nin herhangi bir açıklamasında, Gürcistan halkına ABD ve AB'den gelecek paranın şeffaf olacağına dair bir sözü duymamaktır."

Papuaşvili, parlamentonun yarın Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin vetosunu aşmak için toplanacağını bildirdi.

Gürcistan'daki tartışmalı yasa

Gürcistan'da Gürcü Hayali Partisi'nin nisanda sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı parlamentoda, 14 Mayıs'ta yapılan oylamada 30 "hayır"a karşı 84 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

Yasaya göre "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşların, kamu siciline aynı isimle kayıtlı bulunmaları gerekiyor.

Tasarı, yasalaşma sürecinde hem parlamentoda hem de ülke genelinde protestolara yol açmıştı. Muhalifler, tasarıyı "Rus yasası" olarak nitelendiriyor.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, yasayı veto ettiğini açıklamıştı.

Öte yandan, iktidar partisi, parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullandığı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor.

Yeniden parlamentoya gönderilen yasanın, 28 Mayıs'ta tekrar oylanması ve yine kabul edilmesi bekleniyor. Ardından Parlamento Başkanı'nın yasayı imzalayarak resmi süreci tamamlaması öngörülüyor.