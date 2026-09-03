ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran'la süresiz savaş peşinde değiliz, tüm seçenekler masada - Son Dakika
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ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran'la süresiz savaş peşinde değiliz, tüm seçenekler masada

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la askeri, ekonomik ve diplomatik "tüm seçeneklerin" masada olduğunu ancak "süresiz bir savaş" peşinde olmadıklarını söyledi. Vance, İran'ı Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ateş açmakla suçlayarak, ABD'nin bu gemileri koruduğunu ve küresel bir enerji krizi yaşanmadığını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran konusunda askeri, ekonomik ve diplomatik "tüm seçeneklerin" masada olduğunu, Tahran'la "süresiz bir savaş" peşinde olmadıklarını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'de ve uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yüksek olmasından dolayı İran'ı suçlayan Vance, İran ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine ateş açmayı bırakması gerektiğini söyledi.

"Yaptığımız pek çok şey var, özellikle İranlılara baskı uygulayarak ticari gemilere ateş etmeyi durdurmalarını sağlamaya çalışıyoruz." diyen Vance, buna karşın ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı petrol tankerlerine açması dolayısıyla küresel bir enerji krizi yaşanmadığını savundu.

Vance, "Açıkçası buradan geçen gemileri koruyoruz, işte bu yüzden dünya çapında bir enerji krizi yaşamadık. Başkan (Donald) Trump'ın liderliği ve askerlerimizin sıkı çalışması olmasaydı, İranlılar Hürmüz Boğazı'nda terörist gibi davranmayı bırakmayı reddettikleri için bir enerji kriziyle karşı karşıya kalmış olacaktık." yorumunu yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı, şu anda İran'la müzakere halinde olmadıklarını anımsatarak, "Önümüzdeki süreçte İranlılarla nasıl bir ilişki kuracağımızı tam olarak açıklamayacağım, çünkü bu, Başkan'ın karar verme alanını daraltır. Ancak olabilecek tüm seçenekler masada, ekonomik baskı, askeri baskı, diplomatik baskı, gizli baskı." şeklinde konuştu.

İran'la ilgili planlarını kamuoyu önünde açıklamayacaklarını söyleyen Vance, bununla birlikte Trump'ın tüm seçenekleri elinde tuttuğunu vurguladı.

"Süresiz savaş" tanımına itiraz etti

Öte yandan JD Vance, bir soru üzerine, İran'la "süresiz savaş" gibi bir niyetlerinin olmadığını ve aktif saldırı sürecini tamamladıklarını belirtti.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının "büyük çaplı" olmadığını savunan Vance, "Süresiz savaş ifadesine itiraz etmek istiyorum çünkü şu anda büyük çaplı muharebe operasyonları yürütülmüyor ve çok uzun bir süredir de yürütülmüyor. Aslında, sadece birkaç gün önce yaptığımız şey, dünya enerji pazarlarına petrol ve gaz akışını sağlamak amacıyla İranlıların bir ticari gemiyi tekrar vurmasını zorlaştırmaktı." değerlendirmesini yaptı.

İran'la aktif müzakere olmaksızın Hürmüz Boğazı'nı açık tutmaya yönelik çabalarının bir maliyet yarattığının farkında olduklarını kaydeden Vance, diğer alternatiflerin de yüksek maliyet ürettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Politika, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran'la süresiz savaş peşinde değiliz, tüm seçenekler masada - Son Dakika

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