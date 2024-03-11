ABD Başkanı Biden, Gazze'de ateşkes için çalışacak

ABD Başkanı Joe Biden, "ABD olarak, rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının bir parçası olarak, acil ve en az 6 hafta sürecek bir ateşkesin sağlanması için durmaksızın çalışacağız" ifadesini kullandı.
İsrail'e güçlü desteği dolayısıyla özellikle Amerikalı Arap ve Müslümanlar tarafından yoğun şekilde eleştirilen ABD Başkanı Biden, ramazan ayı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.
Tüm Müslümanların kutsal günlerini kutladığını belirten Biden, " Gazze'de yaşanan acıların farkında olduğunu" kaydetti.
Biden, açıklamasında, "Gazze'deki savaş Filistin halkına korkunç acılar getirdi. Binlerce çocuğun da bulunduğu çoğu sivil 30 binden fazla Filistinli öldürüldü." değerlendirmesini yaptı.
2 milyondan fazla Filistinlinin yerlerinden edildiğini vurgulayan Biden, bu insanların acil şekilde gıda, temiz su, ilaç ve barınmaya ihtiyaç duyduğunu bildirdi.
ABD'nin Gazze sahiline geçici liman kurmak üzere harekete geçtiğini anımsatan ABD Başkanı, Gazze'ye havadan, karadan ve denizden her türlü yardımı ulaştırmaya çalışacaklarını kaydetti.
Biden, "ABD olarak, rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının bir parçası olarak, acil ve en az 6 hafta sürecek bir ateşkesin sağlanması için durmaksızın çalışacağız." ifadesini kullandığı açıklamasında, iki devletli çözümün İsrail-Filistin sorunu için kalıcı tek siyasi çözüm yolu olduğunu da vurguladı.
ABD Başkanı Biden ayrıca, "ABD'de İslamofobinin kesinlikle hiçbir yeri yok, bu ülke inanç özgürlüğü üzerine kurulmuş ve Müslüman göçmenler de dahil tüm göçmenlerin katkıları üzerine inşa edilmiştir." değerlendirmesini yaptı ve ilk kez kendi döneminde İslamofobi ile Mücadele Ulusal Stratejisini hazırladıklarını belirtti.
5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Biden'a tepkilerini ön seçimlerde gösteren Amerikalı Arap ve Müslüman toplum, Biden yerine kararsız oy şeklinde tepkilerini ortaya koydu.
Biden ise açıklamalarında Gazze'de ateşkes için çok çalıştıklarını savunurken, İsrail'e gönderdikleri silah yardımları konusunda şu ana dek herhangi bir adım atmadı.
Son Dakika › Güncel › ABD Başkanı Biden, Gazze'de ateşkes için çalışacak - Son Dakika
Hindistan, Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn'dan oluşan Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ile serbest ticaret anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, Hindistan'a 100 milyar dolarlık bir yatırım getirecek. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için tüm EFTA üyelerinde onaylanması gerekiyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'zübük siyasetçiler' ifadesi hakkında konuştu. Erbakan, 'zübük' ifadesinin ilkesi ve duruşu olmayan, menfaati için şekilden şekle giren siyasetçi tipi anlamına geldiğini belirtti ve bu tarife uymadıklarını ifade etti. Erbakan, 14 Mayıs'ta ilkelerinin kabul edildiği için 'Varız' dediklerini, ancak ilkelere uyulmaması nedeniyle yeni bir karar aldıklarını belirtti.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 4 tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Portekiz'de yapılan genel seçimlerde sağ ittifak en çok oy almasına rağmen çoğunluğu elde edemedi. Demokratik İttifak birinci, Sosyalistler ikinci sırada yer aldı. Aşırı sağcı Chega partisinin oy oranı ise tahminlere göre yüzde 14-17 arasında. Seçim sonuçları beklenildiği gibi gelmeyince Sosyalistler muhalefette yer alacaklarını açıkladı. Portekiz ekonomisi ise son yıllarda büyümekte zorlanmış ve bu yıl da düşük bir performans bekleniyor.
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyini güneyinden ayıran bir yol inşa etti. Yolun amacı, asker ve ekipmanların hızlı bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak olarak açıklandı. Ancak bazı uzmanlar, bu yolun Filistinlilerin geri dönüşünü engellemek için kullanılabileceğinden endişe ediyor. Yolun zırhlı araçlar tarafından kullanılabileceği ve İsrail'in Gazze'de kalıcı olma planının bir parçası olduğu düşünülüyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir öğrenci, wi-fi ağının adını Ukrayna yanlısı bir slogan yapması nedeniyle 10 günlük hapis cezası aldı. Moskova Devlet Üniversitesi'nde okuyan öğrenci, 'Slava Ukraini!' adlı sloganı kullanmakla 'radikal örgütlerin simgelerini taşımaktan' suçlu bulundu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini eleştirenlerin hapis cezası aldığı ülkede, bu çatışmaya 'savaş' demek de yasaklanmış durumda.
Sizin düşünceleriniz neler ?