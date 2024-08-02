ABD Başkanı Biden, Heniyye suikastının ateşkes ihtimaline yardımcı olmadığını savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Başkanı Biden, Heniyye suikastının ateşkes ihtimaline yardımcı olmadığını savundu

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikastının ateşkes ihtimalini etkilemediğini belirtti. Biden, Orta Doğu'daki gerginlikten endişeli olduğunu ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile ateşkes için bir temel olduğunu vurguladı. Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasıyla ilgili olarak ise İran ve Hamas İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer açıklama yapmadı.

02.08.2024 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının "ateşkes ihtimaline yardımcı olmadığını" savundu.

CNN'in haberine göre, Biden, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği tutuklu takası operasyonunda ülkelerine dönen 3 vatandaşını karşılamak üzere gittiği Joint Base Andrews Hava Üssü'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Heniyye'nin suikastının "ateşkes ihtimalini etkileyip etkilemediği" sorusuna yanıt veren Biden, "Yardımcı olmadı." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasından "çok endişeli" olduğunu belirten Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "çok net" bir görüşme yaptığını bildirdi.

Biden, "(Görüşmede) Bu konuda çok net oldum. Ateşkes için bir temelimiz var. (Netanyahu) bunun üzerine adım atmalı. Onlar da hemen bunun üzerine ilerlemeli." diye konuştu.

Beyaz Saray, Biden'ın, Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığını açıklamıştı.

Açıklamada, Biden'ın Netanyahu'ya İsrail'in güvenliği konusunda garanti verdiği kaydedilmiş ve "Başkan, İran'dan ve onun Hamas, Hizbullah ve Husiler gibi terör uzantılarından gelen tüm tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının altını çizdi." ifadesine yer verilmişti.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

İsmail Heniyye, Orta Doğu, Joe Biden, İsrail, İran, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, Heniyye suikastının ateşkes ihtimaline yardımcı olmadığını savundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 Instagram’ın kapatılması ortalığı karıştırdı Anayasa Mahkemesi’nin sitesine de erişilemiyor Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
08:34 Ankara’daki rehine takası dünyayı salladı Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
08:01 Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna dahil oluyor Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor
07:47 Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık
07:14 İletişim Başkanı sinyali vermişti BTK’dan Instagram’a erişim engeli İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 11:34:46. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, Heniyye suikastının ateşkes ihtimaline yardımcı olmadığını savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement