MedGlobal Tıbbi Direktörü: Biden İsrail'in Refah Kentini İşgal Etmeyi Önlemek İçin Somut Bir Plan Uygulamalı - Son Dakika
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MedGlobal Tıbbi Direktörü: Biden İsrail'in Refah Kentini İşgal Etmeyi Önlemek İçin Somut Bir Plan Uygulamalı

MedGlobal'in tıbbi direktörü Nahreen Ahmed, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentini işgal etmesini önlemek için somut bir plan uygulaması gerektiğini söyledi. Ahmed, İsrail'e yönelik silah paketi ve yardım akışındaki gecikmelerin rahatsız edici olduğunu belirtti. Tıbbi ihtiyaçların yetersizliği ise önlenebilir ölümlere neden oluyor.

06.04.2024 15:07  Güncelleme: 15:10
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Savaş bölgelerinde tıbbi hizmetler sunan ve kar amacı gütmeyen MedGlobal'in tıbbi direktörü yoğun bakım doktoru Nahreen Ahmed, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Biden'ın İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentini işgal etmesini önlemek için "somut bir plan" uygulaması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden ile görüşen Ahmed, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'ye üçüncü kez dönmeye hazırlandığını belirten doktor Ahmed, Biden'ın İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentini işgal etmesini önlemek için "somut bir plan" uygulaması gerektiğini kaydetti.

Ahmed, "Kullanılan dil hala biraz gevşek. Refah'a yönelik bir işgal olursa şöyle olur diyecek somut bir plan yok. ABD'nin politikası bu şekilde değişecek. Bu benim için rahatsız edici bir durum." dedi.

Biden, 4 Nisan'da telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, İsrail'in Refah'a yönelik "kapsamlı bir kara operasyonu" düzenlemesi konusundaki "derin endişelerini" dile getirmişti. Bunun üzerine Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın "İsrail'in sivillerin zarar görmesini, insani acıları ve yardım çalışanlarının güvenliğini ele almak için bir dizi spesifik, somut ve ölçülebilir adımı duyurması ve uygulaması gerektiğini açıkça belirttiği" bildirilmişti.

Ancak Ahmed, İsrail'in uluslararası yardım çalışanlarının hayatını kaybettiği saldırısıyla aynı gün tamamlanan İsrail'e yönelik bir silah paketine işaret ederek, Biden yönetiminin haberlerin ardından neden hemen frene basmadığını sorguladığını belirtti.

Beyaz Saray'a göre 4 Nisan'daki çağrının ardından İsrail, kuzey Gazze sınırındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı açmak da dahil olmak üzere insani yardımların ulaştırılması için güzergahları arttırmayı kabul etti. Ancak bunun yardım akışında bir artışa dönüşüp dönüşmeyeceği belli değil.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 5 Nisan'da yaptığı açıklamada "asıl test sonuçlardır" diyerek bu konuya dikkati çekmişti.

Daha önce Ukrayna'nın doğusu, Suriye, Yemen ve ABD'deki yoğun bakım ünitelerinde çalışan Ahmed, "Gördüklerimiz kıyaslanamaz bile. Hasta sayısı çok yüksek. Bunun nedeni de hastanelerin kuşatma altına alındıktan sonra sistematik olarak kapatılması. ve bu olduğunda yakınlardaki hastaneler kalabalıklaşıyor. Zaten kalabalıklar ve hastaneler kapanmaya başladığında durum daha da kötüleşiyor." diye konuştu.

Ahmed, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gördüğüm şey, çok sayıda yatak eksikliği, gerçekten bunalmış sağlık çalışanları, çok ihtiyaç duyulan malzemelerin eksikliği ve bu nedenle sağlık çalışanlarının işlerini yapamamasıydı. Doğru antibiyotiklere sahip olmadığımız için tedavi edilebilir enfeksiyonları tedavi edemedik. ve tüm bunlar yardımların ulaşmasındaki gecikmeler yüzünden oldu, ki bu gerçekten sinir bozucu bir durum. Filistin'deki meslektaşlarımızdan defalarca, gerçekten ihtiyaç duydukları malzemeleri alamadıklarını duyuyoruz."

Tıbbi ihtiyaçların yetersizliği, acıyı dindirecek ilaçlar olmadan ampütasyonlar da dahil olmak üzere, diyabet ve kronik solunum yolu hastalıkları gibi önceden var olan rahatsızlıkların neden olduğu önlenebilir ölümleri, çaresizlikten kirli su içen insanların akut ishal ve akut yetersiz beslenmeden kaynaklanan ölümleri doğrudan etkiliyor.

Ahmed, "ABD yönetiminin şu ana kadar olayları ele alış biçimi beni hayal kırıklığına uğrattı ama bir şeylerin değişebileceğine gerçekten inanmak istiyorum. Bildiğim bir şey varsa o da bunu yapabilecek güce sahip olduklarıdır. ve bunu kullanmaları gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

Joe Biden, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MedGlobal Tıbbi Direktörü: Biden İsrail'in Refah Kentini İşgal Etmeyi Önlemek İçin Somut Bir Plan Uygulamalı - Son Dakika

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