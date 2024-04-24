ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını \'soykırım\' olarak tanımladı

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(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını yeniden "soykırım" olarak tanımladı. Biden açıklamasında, "Bugün, Meds Yeghern (Büyük Felaket) - Ermeni soykırımı - sırasında hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuyoruz ve asla unutmama taahhüdümüzü yineliyoruz" ifadelerine yer verdi.

24 Nisan 1915 olaylarının yıl dönümünde ABD Başkanı Joe Biden tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşananlar yeniden "soykırım" olarak tanımlandı. Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklama şöyle:

"Bugün, Meds Yeghern (Büyük Felaket) - Ermeni soykırımı - sırasında hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuyoruz ve asla unutmama taahhüdümüzü yineliyoruz.

Zulüm kampanyası 24 Nisan 1915'te Osmanlı yetkililerinin İstanbul'daki Ermeni aydınları ve cemaat liderlerini tutuklamasıyla başladı. Bunu takip eden günler, aylar ve yıllarda bir buçuk milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi veya ölüme götürüldü.

Bu trajedinin yasını tutarken, Ermeni halkının direncini de onurlandırıyoruz. İnsanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birine katlandıktan sonra, hayatta kalanlar dünyamız için daha iyi bir gelecek kurmaya başladılar. Cesaret ve kararlılıkla hayatlarını yeniden inşa ettiler. Kültürlerini korudular. Bizimki de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ulusların yapısını güçlendirdiler. ve 109 yıl önce bugün başlayan kitlesel zulümlerin bir daha asla tekrarlanmamasını sağlamak için hikayelerini anlattılar.

Bu bizim kutsal taahhüdümüz olmaya devam ediyor. Bugün -ve her gün- ABD insan haklarını savunmaya ve hoşgörüsüzlüğe karşı ses çıkarmaya devam edecektir. Nefret ve dehşetin karşısına umut ile çıkmaya devam edeceğiz. ve herkesin onurlu, güvenli ve saygılı bir şekilde yaşayabileceği bir gelecek isteyen herkesin yanında durmaya devam edeceğiz."