ABD Başkanı Joe Biden, Aleksey Navalnıy'ın Ailesiyle Görüştü - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Aleksey Navalnıy'ın Ailesiyle Görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Aleksey Navalnıy\'ın Ailesiyle Görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın eşi Yulia Navalnaya ve kızıyla California'da görüştü ve aileye desteğini sundu. Biden, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Navalnıy'ın cesur mirasının devam edeceğini belirtti ve Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların duyurulacağını söyledi.

23.02.2024 00:19  Güncelleme: 00:19
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ABD Başkanı Joe Biden, hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın eşi Yulia Navalnaya ve kızıyla California'da görüştü ve aileye desteğini sundu.

Biden, seçim çalışmalarını sürdürdüğü California eyaletinde, Navalnıy'ın eşi ve kızıyla bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Biden, "Bugün, Aleksey Navalnıy'ın ailesi Yulia ve Dasha Navalnaya ile görüştüm, bu yıkıcı kayıpları için kendilerine taziyelerimi ilettim. Aleksey'in cesur mirası, Yulia ve Dasha'da ve Rusya'nın her yerinde demokrasi ve insan hakları için mücadele eden sayısız insanla devam edecektir." ifadesini kullandı.

Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Biden'ın, Aleksey Navalnıy'ın Rusya'daki eylemlerini büyük takdirle karşıladığı ve ölümünün büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu söylediği kaydedildi.

Biden, daha önceki açıklamasında, Navalnıy'ın ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumlu olduğunu savunmuş ve cuma günü Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, Aleksey Navalnıy'ın Ailesiyle Görüştü - Son Dakika

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