ABD Başkanı Joe Biden, G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak

ABD Başkanı Joe Biden, G7 Liderler Zirvesi\'ne katılacak

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak ve burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüşecek. Zirvede Gazze'de ateşkes konusu ve Ukrayna'daki savaşın gidişatı ele alınacak. Biden'ın Ukrayna'ya desteği sürecektir.

10.06.2024 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İtalya'da 13-15 Haziran'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne katılacağı ve burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüşeceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, 13-15 Haziran'da İtalya'nın Apulia bölgesindeki G7 zirvesine katılacak.

Gazze'de ateşkes konusunun ve Ukrayna'daki savaşın gidişatının ana başlıklar olması beklenen zirvede G7 liderleri, hem Ukrayna'ya sağlanan destek konusunda görüşlerini dile getirecek hem de savaşın gidişatını değerlendirecek.

Biden'ın, zirve marjında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de görüşeceğini bildiren Beyaz Saray, ABD'nin Rusya karşısında Ukrayna'ya desteğinin güçlü şekilde süreceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Joe Biden, Ukrayna, İtalya, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
23:27 Fatih Bucak’tan Haberler.com’a özel samimi itiraf: Susurluk’la anılmak kötü bir şey değil Fatih Bucak'tan Haberler.com'a özel samimi itiraf: Susurluk'la anılmak kötü bir şey değil
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
01:29 Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak
00:27 Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor
00:09 Fatih Terim’in kızı, Ali Koç’u kendi sözleriyle vurdu Fatih Terim'in kızı, Ali Koç'u kendi sözleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:19:10. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement