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ABD Başkanı Joe Biden, İran destekli milis gruplara yönelik saldırıları Kongreye bildirdi - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, İran destekli milis gruplara yönelik saldırıları Kongreye bildirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Irak ve Suriye'deki İran destekli milis gruplara yönelik saldırıları Kongreye yazılı açıklama yaparak bildirdi. Biden, saldırıların caydırma amacıyla ve sivil kayıpları önleyecek şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca, saldırıların ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını ilerletmek amacıyla yapıldığını ve uluslararası hukuka bağlı kaldıklarını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, İran destekli milis gruplara yönelik saldırıları Kongreye bildirdi
26.01.2024 - 10:55,  Güncelleme: 10:55
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ABD Başkanı Joe Biden, Irak ve Suriye'deki İran destekli milis gruplara yönelik saldırılara ilişkin Kongreyi bilgilendirdi.

Biden, ABD kuvvetlerinin Irak ve Suriye'deki İran destekli milis gruplara yönelik saldırıları konusunda Kongreyi bilgilendirmek amacıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) bağlı milis grupların ülkesinin Irak ve Suriye'deki üslerine saldırılar düzenlediğini belirten Biden, "Daha önce bu saldırılara ve gelecekteki saldırı tehdidine karşılık olarak benim talimatımla ABD kuvvetleri, Irak ve Suriye'de DMO ve ona bağlı gruplarca kullanılan tesislere yönelik hedefli saldırılar gerçekleştirmiştir." ifadesini kullandı.

Biden, "caydırma" hedefiyle ve "sivil kayıpları önleyecek şekilde" düzenlediklerini savunduğu bu saldırılara ilişkin, "2001 tarihli Askeri Güç Kullanma Yetkisi uyarınca Irak'ta askeri operasyonlar yürüten personelimizi ve varlıklarımızı korumak ve savunmak amacıyla yönlendirdim." açıklamasında bulundu.

Bu saldırıları ülkenin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını ilerletmek amacıyla da yaptıklarını belirten Biden, Irak ve Suriye'de uluslararası hukuka bağlı kalarak meşru müdafaa haklarını kullandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, İran destekli milis gruplara yönelik saldırıları Kongreye bildirdi - Son Dakika
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