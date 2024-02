ABD BM Daimi Temsilcisi: İsrail Refah\'a saldırmamalı

Güncel

NEW ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, İsrail'in Refah'a mevcut durumda saldırmaması gerektiğini belirterek, "İsrail'e her gün baskı uyguladıklarını" bildirdi.

Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nde Cezayir'in Gazze'de acilen ateşkes talep edilen karar tasarısını veto ettikten sonra basına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin veto kararının İsrail'in Refah'a saldırısını nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Greenfield, "ABD Başkanı ve Dışişleri Bakanı mevcut durumda Refah'a saldırı gerçekleşmemesi gerektiğini çok açık bir şekilde dile getirdi." dedi.

Greenfield, İsrail'e bu konuda baskı uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

İsrail'e askeri yardımın koşullandırılmasıyla ilgili ise Greenfield, bu konuda detaylı bilgi paylaşamayacağını kaydederek, "Ancak şunu söyleyebilirim ki İsrail'e her gün baskı uyguluyoruz." açıklamasında bulundu.

Cezayir'in Gazze'de acilen ateşkes talep edilen karar tasarısını desteklememe nedenine de değinen Greenfield, karar tasarısında ateşkes ile esirlerin serbest bırakılması arasında bağlantı kurulmamasını eleştirdi.

Greenfield, bunun Hamas'a "karşılığında hiçbir şey" sağlamadan istediğini vereceğini belirterek, "Esirler serbest bırakılmazsa çatışma sürer." değerlendirmesinde bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde Cezayir'in sunduğu Gazze'de acilen ateşkes talep edilen, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınayan ve zorla yerinden edilmeye karşı çıkan karar tasarısı oylamaya sunulmuştu.

15 üyeli BMGK'de ABD'nin veto ettiği karar tasarısı için İngiltere "çekimser" oy kullanırken, 13 ülke "evet" oyu vermişti.

Cezayir'in karar tasarısı

Cezayir tarafından sunulan karar tasarısında, Gazze'de acilen insani ateşkes sağlanması talep ediliyordu.

Sivillere yönelik her türlü saldırının kınandığı tasarıda, aynı zamanda Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı çıkılıyordu.

Karar tasarısında, tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılırken, Gazze'nin tüm bölgelerine engelsiz insani yardım gerçekleşmesi talep ediliyordu.

Tüm esirlerin serbest bırakılması talep edilen karar tasarısında, Uluslararası Adalet Divanının İsrail'e yönelik 26 Ocak'ta aldığı ihtiyati tedbir kararlarına da atıfta bulunuluyordu.

ABD daha önce de ateşkes çağrılarını veto etti

ABD daha önce 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023'te BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.

ABD, BM Genel Kurulu'nda 13 Aralık 2023'te 153 ülkenin "evet" oyu kullandığı Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için de "hayır" oyu kullanan 10 ülkeden biri olmuştu.