ABD BM Temsilcisi Gazze'deki ateşkes kararını bağlayıcı olmayan olarak nitelendirdi - Son Dakika
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ABD BM Temsilcisi Gazze'deki ateşkes kararını bağlayıcı olmayan olarak nitelendirdi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen ve bağlayıcılığı olan Gazze'de acilen ateşkes sağlanması kararı için 'bağlayıcı olmayan' nitelemesini kullandı. Greenfield, kararda Hamas'ın kınanması gibi bazı ana konuların yer almadığını belirtti ve bu nedenle oylamada 'evet' oyu vermediklerini kaydetti. Ancak, bağlayıcı olmayan kararın bazı kritik hedeflerini desteklediklerini ifade etti.

25.03.2024 20:03  Güncelleme: 20:08
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BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen ve bağlayıcılığı olan Gazze'de acilen ateşkes sağlanması kararı için "bağlayıcı olmayan" nitelemesini kullandı.

Greenfield, 15 üyeli BMGK'de geçici 10 üye ülke tarafından sunulan tasarının kabulünden sonra söz aldı.

Kararda ABD'nin, eklenmesini talep ettiği Hamas'ın kınanması gibi bazı ana konuların yer almadığını belirten Greenfield, bu nedenle oylamada "evet" oyu vermediklerini kaydetti.

Greenfield, "Ancak daha önce de söylediğim gibi, bağlayıcı olmayan bu kararın bazı kritik hedeflerini tamamen destekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Konseyin, ateşkesin tüm rehinelerin serbest bırakılmasıyla gelmesi gerektiğini açıkça ifade etmesinin önemli olduğuna inanıyoruz." diye konuşan Greenfield, Hamas tarafından ilk rehinenin serbest bırakılmasıyla Gazze'de ateşkesin hemen başlayabileceğini söyledi.

Greenfield'in BMGK kararı için "bağlayıcı olmayan" ifadesini kullanması sosyal medyada hızlıca tepkilere neden oldu.

BM Şartı'nın 25. Maddesi'ne göre, BMGK'de alınan kararlar bağlayıcı kabul ediliyor.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvador, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı bugün oylamaya sunulmuş, tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmişti. ABD çekimser oy kullanmıştı.

Böylelikle 7 Ekim 2023'ün ardından BMGK'de ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edilmiş oldu.

Kaynak: AA

Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD BM Temsilcisi Gazze'deki ateşkes kararını bağlayıcı olmayan olarak nitelendirdi - Son Dakika

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