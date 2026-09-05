ABD Büyükelçisi Huckabee, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin baskınını paylaştı - Son Dakika
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ABD Büyükelçisi Huckabee, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin baskınını paylaştı

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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Ramallah'a bağlı Turmusayya beldesini ziyareti sırasında, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin arazi işgalini sosyal medya hesabından paylaştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin ziyareti sırasında, işgal altındaki Batı Şeria'nın Turmusayya beldesine baskın düzenledi.

Ramallah'a bağlı, yoğun olarak ABD vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Turmusayya beldesini ziyaret eden Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, beldeye giren Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin görüntülerini paylaştı.

Huckabee, paylaşımında beldeye ziyareti esnasında 2 İsraillinin bir araçla Filistinlilerin arazilerine girdiği görüntüye yer verdi.

Paylaştığı görüntüdeki Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri kastederek "Bu adamlar gibi yasal mülk sahiplerinin arazilerinde arsızca dolaşan tecavüzcü çetesinin suç ve terörist eylemlerine dair rahatsız edici hikayeleri dinlemek için Turmusayya'daki Amerikalıları ziyaret ettim." ifadelerini kullanan Huckabee, Filistinlilere işgal altındaki Batı Şeria'da sürekli saldırı düzenleyenlerin, İsrail toplumunun yüzde 99'unu yansıtmadığı iddiasını yineledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbederek yasa dışı yerleşimler kurmasına desteğiyle tanınıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Büyükelçisi Huckabee, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin baskınını paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Büyükelçisi Huckabee, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin baskınını paylaştı - Son Dakika
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