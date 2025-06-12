ABD Büyükelçisi Huckabee, Ben-Gvir ve Smotrich ile Görüştü

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, bazı ülkelerin haklarında yaptırım kararı aldığı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Büyükelçilikte bir araya geldi.

Huckabee, Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan aşırı sağcı Ben-Gvir ve Smotrich'i ağırladı.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Huckabee, İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç'in Ben-Gvir ve Smotrich'e yönelik yaptırım kararını eleştirdi.

Ben-Gvir ve Smotrich ile görüşmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Huckabee, söz konusu ülkelerin aldığı yaptırım kararının "iki yüzlülük olduğunu" iddia etti.

İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı nefreti kışkırttığı için 10 Haziran'da Ben-Gvir ve Smotrich'e karşı yaptırım kararı almıştı.

Filistin karşıtı görüşleriyle bilinen Ben-Gvir ve Smotrich, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerindeki yerleşim birimlerine verdikleri destekle de öne çıkıyor.