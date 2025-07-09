ABD Büyükelçisi: Lübnan ile Müzakere Olmaz

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan'da silahların devlet tekeline alınmasıyla ilgili ABD önerisi tartışılırken, "Kimse gelecek yıla kadar Lübnan'la müzakereye devam etmeyecek." şeklinde konuştu.

ABD'li Büyükelçi 7 Temmuz'da geldiği Lübnan'da silahın devlet tekeline alınması süreciyle ilgili Lübnan basınından LBCI televizyonuna değerlendirmede bulundu.

Barrack, başkent Beyrut'ta görüştüğü Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Nevvaf Selam'ın samimi olduklarını hissettiğini belirterek, ABD önerisine Lübnan'ın yanıtıyla ilgili "içeriği sızdırılmamış bir yanıt vermenin başlı başına bir başarı olduğunu" kaydetti.

Barrack, "Biz hiçbir şey talep etmiyoruz. Sadece tek bir şey söyledik: Eğer yardımımızı istiyorsanız, buradayız; yol göstermek ve destek olmak için. Ancak (Lübnan'da) siyasete müdahale etmeyeceğiz. Eğer bizi istemiyorsanız, sorun değil, ülkemize döneriz." dedi.

Herhangi bir tehdidin olmadığını ancak bölgenin değiştiğini aktaran Barrack, "Kimse gelecek yıla kadar Lübnan'la müzakereye devam etmeyecek. Başkanım (ABD Başkanı Donald Trump) olağanüstü bir cesarete ve dikkate sahip, ancak sahip olmadığı şey sabırdır." diye konuştu.

"Gelecek iki hafta içinde ilerleme olacağını" savunan Barrack, "Eğer bu ilerleme temsil ettiğiniz bileşenler tarafından kabul görürse, bu bir mucize olur ve ben buna kesinlikle inanıyorum." dedi.

Hizbullah meselesinin nasıl çözüleceğiyle ilgili Barrack, bunun küresel değil, Lübnan'a ait bir konu olduğunu ifade ederek, "Biz siyasi açıdan Hizbullah'ı bir terör örgütü olarak sınıflandırdık. Bu nedenle, Başkan'ın da açıkladığı gibi, eğer herhangi bir yerde askeri düzeyde bizimle uğraşırlarsa, bizimle ciddi bir sorun yaşarlar." değerlendirmesinde bulundu.

Barrack şöyle devam etti:

"Silahsızlanmada kasıt sadece Hizbullah'ın silahı değil, aynı zamanda Filistinlilerin ve silahlı milislerin silahlarıdır. Eğer siyasi liderlik bu yolu seçerse, biz yol gösterir ve destek oluruz. Silahsızlanma süreci zorlayıcı bir şekilde gerçekleşmek zorunda değil."

ABD'li Büyükelçi Barrack, Naim Kasım'ın silah teslimine karşı tutumuna ilişkin olarak, "Bu, geleneksel bir Lübnanlı müzakeresi (tarzı). Müzakereler, herkes gerçek bir anlaşma yapmaya hazır olana kadar devam edecektir." ifadesini kullandı.

Litani Nehri güneyinde ateşkes anlaşmasından sonra Lübnan ordusunun gösterdiği performansı "etkileyici" olarak niteleyen Barrack, iki tarafın da ihlal olarak gördüğü sebeplerle anlaşmanın sonuç vermediğini düşündüğünü, bu nedenle, açıkların kapatılması gerektiğini söyledi.

Lübnan'ın "hayalet ekonomi' ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Barrack, " Dünya, Lübnan'a Suriye'ye verdiği fırsatı tanıyor." dedi.

Barrack, Suriye konusunda ise, "Suriye'deki görevimiz nettir; DEAŞ ile mücadele etmek. Bu terör hücrelerinin tamamen yok edildiğinden emin olana kadar askerlerimizi çekmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Büyükelçi Barrack, 7 Temmuz'da geldiği Beyrut'ta içinde Cumhurbaşkanı Avn, Meclis Başkanı Berri, Başbakan Selam ve Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile görüşmüştü.

Avn ile görüşmesi sonrası Barrack, "Bölgeyi değiştirmenin zamanı geldi. Talebimize verilen yanıtta dengeli bir üslup kullanıldığını görmekten memnuniyet duyduk. Bu, değerlendirilebilecek bir fırsattır ve bunu en doğru şekilde yapacak olan Lübnan halkıdır. Bölge için ileriye doğru adım atmanın vakti gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı.