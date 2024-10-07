ABD CENTCOM Komutanı İsrail\'de Güvenlik Görüşmeleri Yaptı

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(ANKARA) - ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla İsrail'li yetkililerle bölgedeki durumu görüşmek üzere İsrail'e gitti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, çarşamba günü İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'ı Pentagon'da ağırlayacak. Diğer yandan 7 Ekim saldırılarının birinci yılına ilişkin yazılı bir açıklama yayınlayan ABD Başkanı Joe Biden, Washington'ın İsrail'e güçlü destek mesajını yineledi.

İsrail ordusu ABD CENTCOM Komutanı Michael Kurilla'nın İsrail'e bir ziyarette bulunduğunu açıkladı. İsral ordusunun açıklamasında Kurilla'nın ziyaretine ilişkin "Ziyaret İran ve kuzey cephesi üzerinde yoğunlaşan mevcut güvenlik sorunlarına odaklandı" ifadeleri kullanıldı. Kurilla, İsrail Genelkurmay başkanı Herzi Halevi ile bir araya geldi. Lübnan'daki çatışmaların ve İran'la yaşanan gerilimin görüşüldüğü temasta İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirmesi öngörülen misillemenin de gündeme geldiği düşünülüyor. Öte yandan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder de X hesabı üzerindne yaptığı açıklamada ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, çarşamba günü İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'ı Pentagon'da ağırlayacağını ve ikilinin Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağını duyurdu.

İran'ın geçen hafta İsrail'e balistik füzelerle gerçekleştirdiği misilleme saldırısının ardından, İsrail'in İran'a nasıl karşılık vereceği belirsizliğini koruyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bu saldırının bedelini ödeyeceğini" söylemişti. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'ın petrol tesislerine yönelik olası bir misilleme saldırısının değerlendirdikleri ifade etmişti.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, 7 Ekim saldırılarının birinci yılına ilişkin yayınladığı mesajda, saldırıların "kelimelerle anlatılamayacak ağır bir zulüm" olduğunu belirtirken, ABD'nin İsrail'i güçlü bir şekilde desteklediğini ifade etti. Biden, ABD'nin İsrail'in güvenliğine verdiği önemi vurguladı. İsrail'in 'kendini savunma hakkı' olduğunu ve bunu desteklediklerini ifade etti. "Bu yıl boyunca çok sayıda sivil, çok fazla acı çekti - on binlerce insan hayatını kaybetti" diyen Biden, Beyaz Saray'ın Gazze'de bir ateşkes anlaşmasına ulaşmak için çalıştığını ve İsrail ile Lübnan'daki çatışmayı sona erdirmek için diplomatik bir çözüm çağrısında bulunduğunu ifade etti.