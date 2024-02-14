ABD'de cinayet zanlısı Kenya'da yeniden yakalandı - Son Dakika
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ABD'de cinayet zanlısı Kenya'da yeniden yakalandı

ABD\'de cinayet zanlısı Kenya\'da yeniden yakalandı

ABD'de cinayet işledikten sonra Kenya'ya kaçan ve burada gözaltındayken firar eden cinayet zanlısı Kelvin Kangethe'nin yeniden yakalandığı bildirildi. Kenya Ceza Soruşturma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, zanlının yakalandığı ve tekrar gözaltına alındığı belirtildi. Kangethe, ABD'ye iade edilmek üzere polis merkezinde tutuluyordu ancak 7 Şubat'ta avukatıyla buluşmak için hücresinden kaçarak kaçmıştı.

14.02.2024 15:16
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ABD'de cinayet işledikten sonra Kenya'ya kaçan, burada gözaltındayken firar eden cinayet zanlısı Kelvin Kangethe'nin yeniden yakalandığı bildirildi.

Kenya Ceza Soruşturma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 7 Şubat'ta gözaltındayken firar eden zanlının, sabah saatlerinde yakalanarak yeniden gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, cinayet zanlısının, başkent Nairobi'nin yaklaşık 25 kilometre güneyinde gizlendiği bir evde yakalandığı belirtildi.

ABD'de kız arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle aranan 41 yaşındaki Kenya kökenli Kangethe'nin, cinayetten sonra Boston Logan Havalimanı'ndan Kenya'ya kaçtığı belirlenmişti.

Kenya'da yakalanarak ABD'ye iade edilmek üzere polis merkezinde tutulan Kangethe, 7 Şubat'ta avukatıyla buluşmak için hücresinden çıktıktan sonra kaçarak toplu taşıma aracıyla bölgeyi terk etmişti.

Kaynak: AA

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