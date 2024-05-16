ABD'de Federal Hükümet Çalışanları İsrail'e Desteği Protesto Etti - Son Dakika
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ABD'de Federal Hükümet Çalışanları İsrail'e Desteği Protesto Etti

ABD\'de Federal Hükümet Çalışanları İsrail\'e Desteği Protesto Etti

ABD'de federal hükümet çalışanları, Nekbe'nin 76. yılında Beyaz Saray önünde Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'e verdiği desteği protesto etti. Göstericiler, ABD'nin İsrail'e koşulsuz destek sağlamasının suça ortak olduğunu belirtti ve İsrailli yerleşimcilerin Gazze'ye gönderilen yardımları yaktığını vurguladı. Protestocular, Biden yönetiminin Filistinliler konusundaki seçimlerini tamamen reddettiklerini ifade etti. Nekbe, İsrail'in 1948'de Filistinlileri sürgün etmesi ve binlerce Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan Büyük Felaket olarak anılıyor.

16.05.2024 09:52
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ABD'de federal hükümet çalışanları, Nekbe'nin 76. yılında Beyaz Saray önünde Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'e verdiği desteği protesto etti.

Bir grup federal hükümet çalışanı, ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Beyaz Saray önünde bir araya geldi.

Aralarında eski federal hükümet çalışanlarının da bulunduğu göstericiler, "İsrail'e koşulsuz destek sağlamaya devam ettiği için ABD de suça doğrudan ortak oluyor." ifadesini kullandı.

İsrailli yerleşimcilerin " Gazze'ye gönderilen yardımları yaktığını" belirten protestocular, bunun ABD'nin desteği nedeniyle yaşandığına dikkati çekti.

Göstericilerden emekli ordu çalışanı Pua Ali K. Lum, Biden yönetiminin Filistinliler konusundaki seçimlerini tamamen reddettiklerini söyledi.

Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Kaynak: AA

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