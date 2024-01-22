ABD\'de Filistin\'e Destek Gösterisi Düzenlendi

ABD'nin Utah eyaletinin Park City kentinde, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

"Deadline Hollywood" dergisinin haberine göre, Filistin'e destek veren yaklaşık 100 kişi, Park City kentinde gösteri düzenledi.

ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin İsrail'e destek vermesini eleştiren göstericiler, "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" ve "Binleriz, Milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz" sloganları attı.

Göstericilere, Gazze'deki duruma ilişkin paylaşımı nedeniyle "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılan oyuncu Melissa Barrera da katıldı.

Barrera, gösteri sırasında "röportaj vermeyeceğini fakat videosunun çekilmesine izin verdiğini" ifade etti.

Kasım 2023'te Instagram'daki hesabından yaptığı açıklamada Barrera, Gazze'de yaşanan krizi "toplama kamplarına" benzetmiş ve Batı medyasının sadece İsrail'in bakış açısını yansıttığını ifade etmişti.

"Çığlık 7" filminin yapımcıları "antisemitizm" iddiasıyla Barrera'nın işine son vermiş, ertesi gün de filmin bir diğer yıldızı Jenna Ortega filmden ayrıldığını duyurmuştu.

Filmin yönetmeni Christopher Landon da "yapımın artık bir kabusa döndüğünü" dile getirerek, görevinden ayrıldığını açıklamıştı.