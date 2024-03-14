ABD'de Filistin yanlısı göstericiler San Francisco Uluslararası Havalimanı'nı kapattı

OnePlus Ace 3V Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

OnePlus, akıllı telefon işindeki payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak olan OnePlus Ace 3V modelinin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Cihaz, sektör standartlarına kıyasla normal sayılabilecek bir ekran gövde oranına sahip ve delikli bir ekran tasarımına sahip. Arka tarafta ise çift kamera kurulumu bulunuyor. Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden güç alan telefon, orta segmente hitap ediyor. OLED bir panelle gelen cihaz, 1.5k çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca 5.500 mAh'lik bir batarya ve plastik bir çerçeve ile geliyor. OnePlus Ace 3V'nin önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.