ABD\'de Gazze protestosu nedeniyle meclis oturumu ertelendi

ABD'de yüzlerce kişinin California Eyalet Meclisi önünde " Gazze'de ateşkes" ve " İsrail'e yardımların durdurulması" çağrısıyla gerçekleştirdiği protesto nedeniyle parlamentoda oturuma bir gün ara verilmek zorunda kalındı.

California eyaletinin başkenti Sacramento'da yüzlerce kişi, eyalet meclisi önünde Gazze protestosu düzenledi.

Protestocular, Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin durdurulması çağrısında bulundu.

Protestoda, "İsrail'in Filistin'deki soykırımına, ABD fonuna hayır", "Binlerce ve binlerce ABD bombası" ve "Filistin'de 30 bin kişi öldü" yazılı pankartlar taşındı.

Gösteri nedeniyle meclis üyeleri, yeni yıl açılışı için düzenlenen oturuma bir gün ara vermek zorunda kaldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100'ü çocuk, 6 bin 500'ü kadın olmak üzere 22 bin 313 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 325 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 147 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.