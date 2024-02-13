ABD\'de İsrail\'in Refah\'a yönelik saldırıları protesto edildi

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ABD'de Beyaz Saray önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıları protesto etti.

Aralarında sivil toplum örgütleri ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve "Refah'ı kurtar" ile "İsrail'e yardımları sonlandır" yazılı pankartlarla Beyaz Saray önünde toplandı.

Toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Saldırılar Los Angeles'ta da protesto edildi

Ulusal basında çıkan haberlere göre, yaklaşık 100 kişilik bir grup da İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla ABD'nin Los Angeles kentinde toplandı.

Wilshire Bulvarı ile Veteran Caddesi'nin kesiştiği kavşakta toplanan göstericiler, ellerinde pankartlar ve Filistin bayraklarıyla görüntülendi.

?İsrail'in Refah'a saldırıları

Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail, saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini havadan vururken şimdi de karadan işgal etmeyi ve nüfusu buradan çıkmaya zorlamayı planlıyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.