ABD'de İsrail Protestosu - Son Dakika
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ABD'de İsrail Protestosu

Göstericiler, Dışişleri Bakanlığı önünde Gazze'deki saldırıları ve soykırımı protesto etti.

21.10.2024 22:46
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ABD Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan göstericiler, ellerinde pankartlarla İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı protesto etti.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, Dışişleri Bakanlığının önünde gösteri düzenlendi.

Göstericiler, "Filistinlilerin insan hakları da önemlidir", "İsrail 7 Ekim'den bu yana 304 yardım çalışanı öldürdü" ve İsrail'in Gazze'ye bir yılda 85 bin tondan fazla bomba attığını ve bu miktarın Hiroşima ve Nagazaki'ye atılandan fazla olduğunu belirten pankartlar taşıdı.

Göstericilerden bir kısmı temsili ölüm eylemi yaparken, bir gösterici de yere kırmızı boya dökerek İsrail'in döktüğü kana dikkati çekti.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 603 Filistinli öldü, 99 bin 795 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 749 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 165'i çocuk 759 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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