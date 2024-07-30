ABD'de Müslüman ve Filistin karşıtlığı yüzde 69 arttı

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NEW ABD'deki en büyük Müslüman sivil hakları örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ülkedeki Müslüman ve Filistin karşıtlığının 2024'ün ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69 arttığını bildirdi.

CAIR, yeni raporunda, 7 Ekim 2023 sonrası başlayan İsrail'in Gazze saldırılarından bu yana ülkede Müslüman ve Filistin karşıtı nefretin yüksek kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Raporda, ocak-haziran döneminde 4 bin 951 şikayet alındığı, bunun, Müslüman ve Filistin karşıtlığında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69 artış anlamına geldiği kaydedildi.

2024'ün ilk yarısında alınan şikayetlerde yüzde 19 ile "göçmenlik ve sığınma" alanındaki ayrımcılıkların ilk sırada yer aldığı kaydedilen raporda, bunu yüzde 14 ile "istihdam ayrımcılığı", yüzde 10 ile "eğitim sektöründeki ayrımcılıklar" ve yüzde 8 ile de "nefret suçları" kategorilerinin izlediği aktarıldı.

Raporda, ABD'deki artan İslamofobi dalgasının arkasındaki temel gücün, İsrail'in Filistin'i on yıllardır işgal etmesi ve apartheid politikaları uygulaması sonucu geçen yılın ekim ayında başlayan son şiddet dalgası olduğu değerlendirilmesi yapıldı.

"Üniversite yöneticileri, Müslüman karşıtı ırkçılığın birincil faili oldu"

CAIR Araştırma ve Savunuculuk Direktörü Corey Saylor, rapora ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, özellikle bu yıl nisan ve mayıs aylarında ABD'deki üniversite kampüslerinde yaşanan Filistin'e destek gösterileri sırasında yapılan ayrımcılığa ve çifte standarda işaret etti.

Saylor, "Tarihsel olarak İslamofobik konuşmacıların akademik özgürlük adına kampüslerini zehirlemesine izin veren çok sayıda yüksek öğrenim kurumu, görünüşe göre soykırım karşıtı konuşmaları tahammül edilemez buldu. Geçen sonbahardan bu yana üniversite yöneticileri, Müslüman karşıtı ırkçılığın birincil faili oldu." ifadelerini kullandı.

CAIR verilerinin, Gazze'deki saldırılara karşı çıkan öğrenci protestolarının medyada yer aldığı zamanlarda işverenlerin de çalışanlarını bakış açıları nedeniyle cezalandırmaya devam ettiğini gösterdiğine işaret eden Saylor, "Ayrıca Gümrük, Sınır Koruma ve FBI gibi federal kuruluşların Müslüman olmayı veya soykırım karşıtı olmayı şüpheli bir faaliyet olarak yorumladığını gördük." ifadesine yer verdi.

Washington DC merkezli kuruluş olan CAIR, bu yıl 2 Nisan'da yayımladığı "Müslüman karşıtı nefretin yeniden canlanması" adlı 2023 insan hakları raporunda da 7 Ekim 2023 İsrail-Gazze olaylarından sonra ABD'de Müslümanlara ve Filistinlilere yönelik ayrımcılık ve saldırı şikayetlerinin geçen yıl rekor seviyeye ulaştığını açıklamıştı.

CAIR, 2023'te şikayetlerin toplamının 2022'ye göre yüzde 56 artışla 8 bin 61'e ulaştığını ve bunun CAIR'in 30 yıldır tuttuğu kayıtlara göre en yüksek seviyeye çıktığını vurgulamıştı.