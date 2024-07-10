ABD'de NATO İçin Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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ABD'de NATO İçin Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ABD'de düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, Türkiye'nin NATO'daki rolü ve İttifaka yaptığı katkılar vurgulandı.

10.07.2024 19:48
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, ABD'de "Belirsizlik Çağında NATO İçin Sınamalar ve Fırsatlar" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Washington'da 9-11 Temmuz tarihlerindeki NATO Liderler Zirvesi marjında, Türkiye'nin NATO'daki öncü ve kritik rolünün vurgulandığı program, SETA Vakfının Washington binasında gerçekleştirildi.

Toplantı, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfından (SETA) Kadir Üstün'ün yaptığı giriş konuşmasının ardından İletişim Başkanlığınca hazırlanan Türkiye'nin NATO perspektifinin, İttifaka yaptığı sivil ve askeri katkıların ve NATO'ya yer verilen video film ile başladı.

Toplantıya, SETA Washington Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat moderatörlük yaptı. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Türkiye Atlantik Konseyi Temsilcisi Richard Outzen ve MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu da toplantıya konuşmacı olarak katılım sağladı.

"NATO Liderler Zirvesi"ne, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının damga vurmasının beklendiğinin ifade edildiği toplantıda, NATO'nun başarılı bir örgüt olmasının ardında İttifakın üye ülkeleri arasındaki işbirliğinin yer aldığı belirtildi.

NATO'nun, Avrupa-Atlantik güvenliği için büyüme ve gelişme stratejisi ortaya koyduğuna işaret edilen toplantıda, son yıllarda yaşanan sıcak çatışmaların, geleneksel savaş yöntemlerinin hala İttifakın gündeminde olması gerektiğinin bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin NATO'daki etkisi

Toplantıda,Türkiye'nin NATO'nun bir parçası olarak üye olduğu günden bu yana Balkanlarda, Afrika'da, Orta Doğu'da ve birçok farklı noktada etkili olduğunun altı çizildi.

Türkiye'nin gelişen yerli ve milli savunma sanayisinin, İttifakın gücünü artırdığı ve Türkiye'nin iyi bir oyun kurucu olduğunu gösterdiği dile getirilen toplantıda, İttifakın tüm üyelerinin her konuda aynı düşünmediği ancak güvenlik ve barışın tesisi için kuvvetli iş birliğinin sürdürülmesinin faydalı olacağı belirtildi.

Toplantıda, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin birincil amacının; iki ülkenin bir araya gelmesini sağlayarak savaşı sona erdirmek olduğu gibi, tüm dünyanın gözü önünde sivillerin öldürüldüğü Gazze'de de Türkiye'nin ilk amacının; ateşkesin sağlanması ve masum insanların korunması olduğu vurgulandı.

Gazeteci ve araştırmacılardan Bassam Barabandi, John Kavulich, Alan Makovsky, Jeffrey Mankoff, Peter Martin, Aurelia Pugnet, Kristan Talman, Shaun Tandon, Fatma Tanis, Abigail Williams, Courtney Kube ve Roy Gutman'ın katıldığı toplantıda, konuşmacılara Türkiye'nin NATO'yla ilişkilerine dair sorular yöneltildi.

NATO'nun barış ve güvenlik için önemine dikkati çekilen toplantı, Türkiye'nin NATO perspektifi ve güncel siyasal meselelere İttifakın yaklaşımının vurgulanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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