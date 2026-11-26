Küme Vakfı Teknoloji Politikası Programı Başkanı Ozan Ahmet Çetin, ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'da yaşanan kriz üzerine teknoloji şirketlerinin devletler arası rekabette merkezi konumunu AA Analiz için kaleme aldı.

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Jensen Huang yeniden Nvidia'nın başında. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın müdahalesinin ardından Huang'ın görevine iade edilmesiyle yakın dönemin en sıra dışı şirket yönetimi krizlerinden biri sona erdi. Ancak yaşananlar, krizi tetikleyen kişisel skandalın ötesinde bir ilgiyi hak ediyor. Kısa bir süreliğine de olsa bir teknoloji şirketi yöneticisinin akıbeti, küresel ekonomik istikrarı, Amerikan ulusal güvenliğini ve ABD-Çin ilişkilerini ilgilendiren bir meseleye dönüştü. Bu hadise, devlet gücünün değişen mahiyetini anlamak açısından mühim bir örnek.

Jeopolitik nüfuzun yeni belirleyicileri

Tarih boyunca ulusal gücün kaynakları, teknolojik ve ekonomik dönüşümlere paralel olarak değişim gösterdi. Sanayi kapasitesi, enerji kaynakları ve finansal altyapı devletler arasındaki güç dağılımını şekillendiren başlıca unsurlar arasında yer aldı. Bugün ise ileri bilgi işlem kapasitesi, jeopolitik nüfuzun yeni belirleyicilerinden biri olarak öne çıkıyor. İçinde bulunduğumuz dönüşümü farklı kılan husus, bu kapasitenin büyük ölçüde bir avuç özel teknoloji şirketinin elinde toplanması.

Nvidia, bu yeni düzende son derece önemli bir konuma sahip. Şirketin çipleri ve yazılım ekosistemi, küresel yapay zeka endüstrisinin büyük bir bölümünün temelini oluşturuyor. Nvidia'nın teknolojilerine erişim, ülkelerin ileri sınai, bilimsel ve askeri kabiliyetler geliştirme kapasitesini doğrudan etkiliyor. Yani Washington'ın Çin'e yönelik yarı iletken ihracatına getirdiği kısıtlamalar, özel bir şirketin ürünlerinin Amerikan dış ve güvenlik politikasında nasıl birer araca dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Değişen jeopolitik bağlam

Ancak burada temel bir çelişki söz konusu: Bugün ulusal gücün merkezine yerleşen bu şirketler, büyük ölçüde ulusal sınırların önemini yitireceği beklentisinin hakim olduğu bir dönemin ürünü. Nvidia, ekonomik küreselleşmeye duyulan güvenin giderek arttığı 1990'larda kuruldu. Dönemin hakim anlayışı; şirketleri üretim süreçlerini farklı ülkelere yaymaya, milliyetlerinden bağımsız olarak nitelikli insan kaynağını bünyelerine katmaya ve siyasi ayrımları aşan ticari fırsatların peşinden gitmeye teşvik ediyordu. Silikon Vadisi de bu süreçte girişimci özerkliğine, uluslararası hareketliliğe ve ticari genişlemeye önem veren kendine özgü bir kurumsal kültür geliştirdi.

Esasen bu anlayış Amerikan ulusal çıkarlarıyla çelişmiyordu. Aksine, Amerikan teknoloji şirketlerinin küresel ölçekte büyümesi, ABD'nin uluslararası nüfuzunu genişletti. Bu şirketlerin ürünleri diğer ülkelerin ekonomilerinin ayrılmaz bir parçası haline gelirken, geliştirdikleri yenilikler ise Amerikan ekonomik liderliğini pekiştirdi.

Bugünse bu şirketlerin faaliyet gösterdiği jeopolitik bağlam değişti. Bir zamanlar refah ve istikrarın kaynağı olarak görülen karşılıklı bağımlılık, artık giderek daha fazla stratejik kırılganlıklar üzerinden değerlendiriliyor. Devletler teknoloji akışını kontrol altına almaya, tedarik zincirlerinin güvenliğini sağlamaya ve ticari yollarla erişilebilen teknolojik kabiliyetlerin jeopolitik rakiplerini güçlendirmesini önlemeye çalışıyor.

Dolayısıyla teknoloji şirketlerinden, farklı bir stratejik mantıkla hareket etmeleri bekleniyor. Ticari başarı yeni pazarlara açılmayı gerektirirken ulusal güvenlik, belirli pazarlardan uzak durmayı gerektirebiliyor. Benzer şekilde, sınır ötesi ticari faaliyetleri kolaylaştıran uluslararası bağlantılar ve kişisel ilişkiler, jeopolitik rekabet ortamında bambaşka bir anlam kazanabiliyor.

Nvidia kriziyle açığa çıkan yapısal gerilim

Nvidia krizi, bu gerilimleri tüm açıklığıyla gözler önüne serdi. Huang'ın Singapur merkezli teknoloji şirketi Megaspeed'in eski bir yöneticisiyle ilişkisine dair iddialar ve yarı iletken ihracatına yönelik kısıtlamaların ihlal edilmiş olabileceğine ilişkin soruşturmalar, Huang'ın kişisel hayatını ve şirketlerin mevzuata uyumuyla ilgili konuları birer ulusal güvenlik meselesine dönüştürdü. Söz konusu iddialar, henüz Amerikan teknolojik sırlarının ele geçirildiğini kanıtlamıyor ve Nvidia'nın şirket içi soruşturmaları devam ediyor. Bununla birlikte, istihbarat servislerinin bu tür yöneticilere erişim sağlamak istemesinin ardında sanayi casusluğunun ötesine geçen gerekçeler bulunuyor. Ticari müzakerelere veya hükümetlerin alacağı kararlara ilişkin önceden edinilen bilgiler de önemli bir stratejik değer taşıyabiliyor.

Huang'ın görevine iade edilmesi de en az kriz kadar dikkati çekici. Nvidia yönetim kurulu, kararını açıklarken üst düzey Amerikan hükümet yetkililerinin görüşlerini dikkate aldığını açıkça belirtti. ABD Başkanı, olağan şartlarda şirketin yönetim kurulunun yetki alanına giren bir meseleye bizzat müdahil oldu. Neticede yaşananlar, şirket yönetimi ile ulusal stratejiyi birbirinden ayırmanın ne denli güçleştiğini gösterdi.

Nvidia, ulusal güvenlik ve ihracat kontrollerinden sorumlu bağımsız bir yönetim kurulu komitesi oluşturdu. Önümüzdeki dönemde stratejik öneme sahip diğer teknoloji şirketlerinde de benzer yapılanmaların yaygınlaşması muhtemel. Nitekim istihbarat kurumlarıyla daha yakın koordinasyon ve uluslararası ticari ortaklıkların daha sıkı denetlenmesi, hassas sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yönetim anlayışının bir parçası haline geliyor.

Öte yandan, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin bu dönüşümün sınırlarını gözetmesi gerekiyor. Teknoloji şirketlerinin aşırı kısıtlayıcı bir ulusal güvenlik rejimine tabi tutulması, rekabet güçlerini zayıflatabilir ve yabancı müşterilerini alternatif teknolojiler geliştirmeye yöneltebilir. Dolayısıyla asıl mesele, iki farklı kurumsal mantığı, her ikisinin de sağladığı avantajları ortadan kaldırmadan bağdaştırabilmek. Teknoloji şirketleri jeopolitik rekabeti yok sayarak faaliyetlerini sürdüremez. Ancak devletler de ekonomik sonuçlarını hesaba katmaksızın bu şirketlerin ulusal güvenlik bürokrasilerinin birer uzantısı gibi hareket etmesini bekleyemez.

Huang'ın dönüşüyle Nvidia'nın yönetim krizi sona ermiş olabilir, ancak krizin açığa çıkardığı yapısal gerilim varlığını koruyacak. Ulusal sınırları aşarak güç kazanan şirketler, bugün devletlerin birbiriyle rekabet etmesinin başlıca araçları arasında yer alıyor. Devletlerin ve şirketlerin bu çelişkiyi nasıl yöneteceği, önümüzdeki on yıllarda küresel güç dağılımını şekillendiren unsurlardan biri olacak.

[Ozan Ahmet Çetin, Küme Vakfı'nda Teknoloji Politikası Programı Başkanıdır.]

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