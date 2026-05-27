ABD'de Savaş Karşıtı Görüşler Artıyor

27.05.2026 14:06
Seçmenlerin büyük çoğunluğu ABD/İsrail-İran Savaşı'nın olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünüyor.

ABD'de marttan bu yana yapılan anketlere göre, seçmenler ABD/İsrail- İran Savaşı'nın olumlu sonuçlar vermeyeceğini ve sonlandırılması gerektiğini düşünüyor.

CNN'in son zamanlarda ABD'de yapılan anketlerden derlediği habere göre, ABD halkı ilk günden bu yana savaşın olumlu sonuçlar doğuracağını düşünmüyor.

Fox News'ün 20 Mayıs'taki anketinde, seçmenlerin yüzde 39'u İran'daki askeri operasyonların ABD'nin hedeflerine ulaşana kadar devam etmesi gerektiğini belirtirken yüzde 61'i bunun "sınırlı bir zaman dilimi" içinde gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

New York Times-Siena College'ın 18 Mayıs'taki anketinde ise, seçmenlerin yüzde 52'si ABD'nin, İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşma sağlanamasa da askeri operasyonlarını sonlandırması gerektiğini, yüzde 37'si ise anlaşma olmazsa askeri operasyonların sürdürülmesi gerektiği fikrini beyan etti.

Ayrıca, kayıtlı seçmenlerin yüzde 55'i savaşın maliyetinin sağladığı faydaları aştığını, yüzde 21'i ise bu maliyete değdiğini dile getirdi.

Savaşın İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmada "çok başarılı" olacağını düşünenlerin oranı yüzde 22 olarak kayıtlara geçerken, katılımcıların yüzde 18'i, "savaşın biraz başarılı" olacağını, yüzde 50'si ise "başarısız" olacağını görüşünü paylaştı.

Pew Araştırma Merkezi'nin 28 Nisan'daki anketinde de, katılımcıların neredeyse üçte ikisi, yönetimin İran'daki hedeflerini gerçekleştireceğine "biraz" ya da daha az güven duyduğunu belirtti.

CNN'in 3 Mart'taki anketinde ise ABD'lilerin sadece yüzde 20'si İran konusunda doğru kararlar vereceğine ilişkin Trump'a "büyük ölçüde güvendiğini", yüzde 59'u "pek" güvenmediğini" ya da hiç güvenmediğini bildirdi.

Kaynak: AA

