ABD'de Zelenskiy'ye Destek Daha Yüksek

07.08.2025 16:05
Gallup anketine göre, ABD halkı Zelenskiy'ye Trump'tan daha olumlu bakıyor.

ABD'de yapılan anket, halkın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında Başkan Donald Trump'tan daha olumlu görüşlere sahip olduğunu ortaya koydu.

ABD'li araştırma şirketi Gallup tarafından yapılan ankette, ABD kamuoyunun ülkedeki ve dünyadaki 14 tanınmış isme olan tutumları değerlendirildi.

Ankette, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo yüzde 57 olumluluk oranıyla ilk sırada yer aldı.

Zelenskiy'nin ABD kamuoyunun favori isimleri arasında yüzde 52 ile ikinci sırada yer aldığı ankette, Ukrayna liderine olumlu bakış açısının çoğunlukla halkın Demokrat kesiminden geldiği görüldü.

Ankette Zelenskiy'i, yüzde 49'la Bağımsız Senatör Bernie Sanders, yüzde 43'le eski Başkan Joe Biden, yüzde 42'yle Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr, yüzde 41'le Trump, yüzde 38'le Başkan Yardımcısı JD Vance, yüzde 34'le New York Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Alexandria Ocasio-Cortez izledi.

Ankette, ABD Başkanı Trump'ın, Zelenskiy'nin gerisinde kalarak 6. sırada yer alması ise dikkati çekti.

ABD halkı Netanyahu'ya ve Bakan Hegseth'e olumsuz yaklaşıyor

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk yüzde 33, Dışişleri Bakanı Marco Rubio yüzde 31, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 30, California Valisi Gavin Newsom yüzde 30, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yüzde 29 olumluluk oranı aldığı görülen ankette ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth yüzde 26 ile son sırada yer aldı.

Ankette, Netanyahu'ya olumlu bakış açısının çoğunlukla Cumhuriyetçi kesimden geldiği ortaya çıktı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ukrayna, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

